Se cree que el asesinato múltiple está relacionado con una inversión conjunta en un proyecto de construcción de un hospital japonés.

La Policía localizó restos de cianuro en las tazas de las que habían bebido los vietnamitas y estadounidenses encontrados muertos en un hotel de Bangkok.

Los resultados iniciales de la autopsia han identificado rastros de cianuro en la sangre de seis huéspedes vietnamitas y estadounidenses encontrados muertos en un hotel de lujo en el centro de Bangkok, y las autoridades tailandesas dicen que se cree que uno de ellos envenenó a los demás por una mala inversión.

Cuatro vietnamitas y dos estadounidenses

Los cuerpos fueron encontrados el martes en el Grand Hyatt Erawan Bangkok, un lugar emblemático para reuniones sociales en una intersección central de la caótica capital tailandesa, repleta de centros comerciales, edificios gubernamentales y transporte público.

La Policía de Bangkok identificó a los muertos como dos vietnamitas estadounidenses y cuatro ciudadanos vietnamitas, de entre 37 y 56 años. Entre los fallecidos está un matrimonio que había invertido unos 10 millones de baht (254.816 euros) junto con dos personas más en un hospital que se construiría en Japón, y las autoridades creen que el grupo podría haberse reunido para resolver el asunto.

El misterio de la habitación 502

Los seis fueron vistos con vida cuando les llevaron comida a la habitación 502 el lunes por la tarde. El personal del hotel vio a una mujer recibir la comida y las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron al resto llegando uno por uno poco después.

No hubo más visitantes, no se vio a nadie salir y la puerta estaba cerrada. Una camarera de planta los encontró el martes por la tarde cuando no dejaron la habitación en la hora prevista.

La Policía cree que uno del grupo mató a los demás

Trairong Piwpan, jefe de la división forense de la Policía tailandesa, dijo que había rastros de cianuro en los vasos y termos que la Policía encontró en la habitación. Esto fue confirmado más tarde por los resultados iniciales de la autopsia.

La Policía dice que uno del grupo mató a los demás, pero no dijo quién es el sospechoso.

El primer ministro tailandés Srettha Thavisin llega al Grand Hyatt Erawan Hotel en Bangkok. Napat Kongsawad/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Trairong dijo que era poco probable que se produjera un suicidio grupal porque algunos de los muertos habían organizado la continuación del viaje y contratado guías y conductores. Añadió que el hecho de que los cuerpos estuvieran en diferentes partes de la habitación del hotel sugería que no consumieron veneno a sabiendas y esperaron su muerte juntos.

Sin rastro de golpes ni traumas

Kornkiat Vongpaisarnsin, profesor del departamento de medicina forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chulalongkorn, dijo en una conferencia de prensa que se encontró cianuro en la sangre de los seis cuerpos y que las tomografías computarizadas no habían revelado signos de traumatismo contundente.

Labios y las uñas de las víctimas se habían vuelto de color púrpura oscuro, lo que indica falta de oxígeno, mientras que sus órganos internos tenían un rojo intenso, lo que es otro signo de envenenamiento por cianuro. Los investigadores dijeron que los cadáveres tenían espuma en la boca, confirmó un policía de la comisaría Lumpini.

El primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, dijo que se había contactado a las embajadas de Vietnam y Estados Unidos en relación con las muertes y que investigadores del FBI estadounidense estaban en camino a Tailandia.

Dijo que el caso probablemente no afectaría una conferencia con el Ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, fijada para este miércoles en el hotel.

En 2023, Tailandia se vio conmocionada por informes sobre una asesina en serie que envenenó a quince personas con cianuro en un periodo de varios años. Sararat Rangsiwuthaporn, o Am Cyanide, como la motejaron más tarde, mató al menos a 14 personas a las que debía dinero y se convirtió en la primera asesina en serie conocida del país. Tan solo una sola persona de las que atacó logró sobrevivir.