Incrementar aún más el apoyo a Ucrania, acelerar el envío de armas.

El sentimiento de urgencia planea sobre la conferencia de seguridad de Múnich, que comenzó este viernes, cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa, con una intervención del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Necesitamos rapidez. Velocidad para concluir nuestros acuerdos, velocidad de las entregas para reforzar nuestra lucha, velocidad de las decisiones para limitar el potencial ruso. No hay alternativa a la velocidad, porque de la velocidad depende la vida Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania concluzó : "No hay alternativa a la victoria de Ucrania. No hay alternativa a Ucrania en la Unión Europea. No hay alternativa a Ucrania en la OTAN."

El canciller alemán, Olaf Scholz, instó, por su parte, a los aliados a actuar con pies de plomo frente a Rusia y a coordinarse porque esta guerra es "peligrosa", advirtió.

También pidió a los países que disponen de tanques LEOPARD 2 que los envíen a Ucrania lo antes posible.

China es el otro gran foco de atención de esta conferencia de Múnich, que ha reunido a líderes mundiales. Entre ellos, los principales líderes europeos, así como la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.