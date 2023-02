Durante el año pasado, más de nueve millones y medio de ucranianos llegaron a Polonia. Casi ocho millones han vuelto a casa. Principalmente mujeres y niños. Alrededor de dos tercios de los que se quedaron han encontrado trabajo. Durante el año de guerra, los refugiados ucranianos en Polonia han abierto casi 20 000 empresas y puesto en marcha iniciativas como las escuelas ucranianas.

"Los niños tienen que aprender en otras escuelas, en sus escuelas ucranianas en línea, o ir a escuelas polacas. Simplemente no hay suficiente espacio en las escuelas polacas...", explica Natalia Rovytska, profesora en la escuela ucraniana de Varsovia.

Mark Ovierko es estudiante de una escuela ucraniana en Varsovia. Está feliz de estudiar en ucraniano. También es una buena opción para quienes no tienen planes precisos:

"[Mis opciones son] ir al instituto polaco o a un lugar más lejano, porque estoy aprendiendo inglés. Si tengo éxito, entonces tal vez [iremos] a Inglaterra. Eso también es una posibilidad, pero por ahora, estaremos en Polonia un año. Tal vez regresemos a Ucrania, sí, pero los planes cambian todos los días".

"Estoy muy agradecida. Vine aquí, a Polonia, y esta familia me acogió y me acogieron en su familia, gente que no conocía. Entendemos que nadie nos debe nada, debemos ganar nuestro propio dinero, y por eso trabajamos. Entendemos que nuestros hijos son nuestro futuro", dice Natalia Rovytska, profesora de la escuela ucraniana de Varsovia.

Los expertos advierten de que, a pesar del éxito de la respuesta humanitaria, muchos ucranianos todavía necesitan nuestra ayuda para mantenerse.

Problemas de acceso al mercado laboral y la vivienda

"Los inmigrantes están más o menos adaptados, cierto, pero ahora hay un problema de acceso al mercado laboral, problemas masivos de apartamentos. Este es el momento en que necesitamos pensar en una estrategia a más largo plazo", señala Marta Jaroszewicz, del Centro de Investigación sobre Migración, Universidad de Varsovia.

La población de Varsovia al comienzo de la invasión creció un 17 %, pero las soluciones temporales (como invitar a la gente a casa o los trabajos temporales) realmente ya no funcionan para quienes quieren quedarse.

"La guerra en Ucrania ha supuesto la mayor migración de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y es un gran desafío para los países vecinos. Todavía hay alrededor de 1,5 millones de ucranianos solo en Polonia. La mayoría no ha hecho planes a largo plazo y, aunque muchos se quedarán en el país, a la mayoría le gustaría volver a casa lo antes posible", explica Magdalena Chodownik, Euronews, Varsovia.