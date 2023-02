El reto de la escolarización de los menores refugiados ucranianos

Esta familia ucraniana se refugió en Portugal hace casi un año, cuando Olena aún estaba embarazada. Dmytro es uno de los más de 14 000 menores que llegaron a Portugal desde el comienzo de la guerra. Pero apenas el 32% de estos menores asiste a clases en los colegios portugueses.

Olena Lukina, refugiada ucraniana, cuenta la experiencia de su hijo: "Pasó un día en la escuela portuguesa, pero no había ningún niño o niña ucranianos, así que se puso muy triste, aunque también estaba un poco asustado porque no entiendía el portugués. Por eso decidimos no traumatizar a nuestro hijo y que estudiara en línea en la escuela ucraniana".

Clases en línea interrumpidas por los bombardeos

Cada día a las 6 de la mañana Dmytro, de 10 años, sigue en línea las clases de la escuela a la que solía asistir en Ucrania. A veces las clases se interrumpen por bombardeos o cortes de electricidad. Echa de menos estar allí y jugar con sus compañeros.

"_Sí, tengo amigos en Portugal. También son ucranianos. Los conocí cuando jugábamos ((en el parque)). También voy a la escuela ucraniana todos los sábados y tengo amigos all_í", cuenta Dmytro Lukin, un niño refugiado ucraniano de 10 años.

El reto de la escolarización pasa por el aprendizaje del idioma

Aquí en Vila Nova de Gaia, en el norte de Portugal, Alyona Smertina de la Asociación de Ucranianos en Portugal explica por qué muchas familias ucranianas no envían a sus hijos a las escuelas portuguesas:

"Algunos explican que su objetivo es volver a Ucrania. Otros dicen que terminarán este año escolar en la escuela ucraniana en línea y luego, cuando entiendan mejor la lengua portuguesa, a principios de septiembre, se inscribirán a la escuela portuguesa."

Las autoridades se inquietan por la falta de integración de esos niños

"Al comienzo del curso escolar, el ministro de Educación de Portugal mostró su preocupación por el escaso número de niños refugiados ucranianos matriculados en las escuelas portuguesas".

Filipa Soares, Vila Nova de Gaia, para Euronews