Una iniciativa para aprender polaco entre refugiados

Por Magdalena Chodownik

Para los 130.000 niños ucranianos refugiados en las escuelas polacas, aprender en la lengua de su país de acogida es un gran reto. Pero unos 3.000 reciben ayuda de Deniz, inmigrante kurdo que, junto con unos amigos, ha puesto en marcha una iniciativa de enseñanza entre compañeros.

"Pensé que ya que existe Internet, por qué no hacer algo para que la gente, sus compañeros, les enseñen. No se avergonzarán de nada [como lo harían delante de los profesores]. Empezamos a crear esta página "Polish to the max", creamos [perfiles] en instagram, FB y Tik-Tok. Luego añadimos las clases online. Empezamos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Podíamos ayudar con los deberes de polaco. Al principio era difícil comunicarse con ellos [los niños ucranianos], pero ahora ya solo hablan polaco", exolica Deniz, un inmigrante Kurdo que también tuvo que aprender a desenvolverse en polaco.

Los educadores subrayan que este tipo de iniciativas no sólo sirven para aprender la lengua polaca, sino que también ayudan a mejorar la autoestima y favorecer la integración en un nuevo país.

"Lo importante también es apoyarles en sus iniciativas. Estas iniciativas de base de enseñar polaco a los ucranianos, sobre todo, tienen tanto valor que acortan la distancia: si al otro lado de la pantalla hay una persona que estuvo en nuestro lugar y aprendió la lengua polaca y ahora la conoce lo suficientemente bien como para poder enseñarnos, y esa persona lo consigue, significa que yo también podré aprender esta lengua", Gosia Cwiek, Fundación de Apoyo a la Educación de Ocaleni

Los niños ucranianos tuvieron que adaptarse prácticamente de la noche a la mañana a la terminología científica polaca. Los expertos subrayan que se trata de un esfuerzo enorme, que se consigue con el tiempo...

"Uno de los problemas clave es el lenguaje - significa que los niños ya son capaces de comunicarse con sus compañeros, pero el lenguaje de la educación es algo completamente diferente, es decir, la capacidad de entender las instrucciones del profesor, sino también la capacidad de aprender acerca de los prismas, la historia de Polonia, la mitosis, la meiosis , la física, la biología, la química etc. Este lenguaje educativo se adquiere mucho más lentamente, los investigadores dicen que incluso 2 - 3 años", asegura Jedrzej Witkowski, Presidente del Centro de Educación Cívica.

Los niños ucranianos que residen en Polonia pueden matricularse en el sistema educativo en línea polaco o ucraniano. Por lo tanto, el conocimiento de la lengua polaca entre esos jóvenes es diferente, y el próximo curso escolar será otro reto.