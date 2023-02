El viernes 24 de febrero se cumplirá exactamente un año del comienzo de la agresión desatada por Rusia contra Ucrania. Ese día, las tropas rusas lanzaron parte de su invasión a gran escala desde Bielorrusia.

Avanzaron hacia el sur, hacia la capital ucraniana, Kiev, pero fueron rechazadas y, tras sufrir grandes pérdidas, se vieron obligadas a retirarse a finales de marzo.

En la actualidad, según los medios de comunicación ucranianos, citando al Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania (GPSU), unos 11 000 soldados rusos están estacionados en el territorio bielorruso, pero su número cambia periódicamente.

¿Pueden las tropas rusas lanzar una nueva ofensiva para el aniversario de la invasión de Ucrania e intentar capturar la capital?

El GPSU evaluó la posibilidad de un ataque a Kiev desde el norte desde Bielorrusia.

Andrei Demchenko, portavoz del GPSU, afirma que hay tropas rusas a lo largo de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, pero que la situación allí está bajo control. Al mismo tiempo, Demchenko precisó que no hay ninguna fuerza de ataque de tropas rusas en la frontera con Bielorrusia, por lo que hay pocas posibilidades de que se repitan los acontecimientos del 24 de febrero de 2022. Pero, nunca digas nunca.

¿Está preparado el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras para cualquier escenario inesperado en la frontera?

Como señaló Demchenko, los expertos siguen llevando a cabo medidas para reforzar la frontera y evalúan constantemente la posibilidad de un ataque del enemigo.

"No existe un riesgo elevado" de que Bielorrusia envíe tropas

En un discurso pronunciado el pasado fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que, en estos momentos, no existe un riesgo elevado de que Bielorrusia se una a la guerra contra Ucrania del lado de Rusia.

Al mismo tiempo, Zelenski dijo que el Kremlin intentará involucrar a Bielorrusia.

"Pero, quiero decir que esto sería un gran error por parte de Bielorrusia. Un gran error histórico. Porque una cosa es que vuelen aviones o misiles desde su territorio, desde algunos aeropuertos controlados por Rusia, y otra cosa es que pases deliberadamente a la ofensiva y te unas a los terroristas rusos. Porque en ese momento te conviertes en terrorista. Y al hacerlo, conviertes a Bielorrusia en parte del régimen terrorista de Putin y de esta guerra de conquista", advirtió el presidente ucraniano.

Según Zelenski, las fuerzas del Ejército bielorruso no son suficientes para entrar en la guerra.

¿Pero es realmente necesario el apoyo bielorruso a Rusia?

Pavel Slunkin, miembro visitante del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, no cree que el apoyo de Bielorrusia a Rusia sea necesario.

"Al contrario, vemos procesos opuestos. Rusia perdona deudas, concede nuevos préstamos a Alexander Lukashenko, mantiene precios preferenciales y, probablemente, los más baratos del mundo para el gas natural y el petróleo que vende a Lukashenko. Por otro lado, vemos que Alexandr Lukashenko permite a Vladímir Putin utilizar el territorio bielorruso para llevar a cabo una campaña militar contra Ucrania. El territorio de Bielorrusia se utiliza para bombardeos, ataques a ciudades ucranianas e instalaciones energéticas y de infraestructuras".

"El personal militar ruso tiene su base en Bielorrusia. Los reclutas rusos se entrenan en campos de entrenamiento bielorrusos. Desde el comienzo de la guerra, Bielorrusia ha estado enviando sus propias armas a Rusia. Todo esto indica que el papel actual que Putin y Lukashenko han asignado a Bielorrusia es mucho más beneficioso que utilizar entre 10 000 y 15 000 soldados profesionales bielorrusos, que seguirían sin cambiar el statu quo en este conflicto. Por otra parte, Ucrania bombardearía el territorio de Bielorrusia, y todas estas instalaciones de infraestructura que son utilizadas por Rusia para su guerra de invasión", explica Pavel Slunkin.

Lukashenko afirmó que Bielorrusia sólo iniciaría hostilidades contra Ucrania en caso de agresión

Lukashenko afirmó que Bielorrusia sólo iniciaría hostilidades contra Ucrania en caso de agresión por parte de esta última. "No queremos la guerra. Y de ninguna manera vamos a enviar nuestras tropas al territorio de Ucrania. A menos que desde allí se cometa una agresión contra el territorio de Bielorrusia", especificó.

¿Que significa agresión para Bielorrusia?

"En caso de agresión, la respuesta será rápida, dura y adecuada", advirtió Lukashenko. Pero, ¿a qué se refería exactamente con "agresión"?

"Quiso decir que si se lanzaran ataques desde el territorio de Ucrania contra el territorio de Bielorrusia, o si Ucrania llevara a cabo algunas acciones beligerantes, cometiera una agresión militar contra Bielorrusia desde su territorio, entonces en este caso, el ejército bielorruso se uniría inevitablemente a la guerra", explicó Slunkin, añadiendo "Creo que este es el intento de Lukashenko de prevenir escenarios negativos para sí mismo. No quiere verse implicado en la guerra. La participación del ejército bielorruso en esta guerra no es rentable para él, porque para él se trata de un grave problema político y social interno. En la sociedad bielorrusa existe un consenso monolítico sobre el hecho de que el ejército bielorruso y Bielorrusia, como Estado, no deben participar en esta guerra."

En este tuit se explica el apoyo táctico de Bielorrusia a Rusia.

No hay indicios" de presión rusa sobre Bielorrusia

Analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) creen que Rusia puede utilizar parte del complejo militar-industrial bielorruso como parte de los esfuerzos de Moscú por rearmar al ejército ruso para una guerra prolongada con Ucrania.

¿Se está obligando a Minsk a hacer concesiones para evitar la participación directa del ejército bielorruso en la guerra?

"No veo ni un solo indicador, ni una sola señal que indique esta presión. Creo que Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko están de acuerdo sobre el grado y el papel de Bielorrusia", afirma el experto Pavel Slunkin.

Rusia está interesada en utilizar el complejo militar-industrial de Bielorrusia. La parte bielorrusa transfirió a Rusia el pleno control de dos aeródromos militares, incluido material de vuelo. Bielorrusia suministró su propio armamento desde el comienzo de la guerra. Enviaron a Rusia decenas de tanques, decenas de vehículos de combate de infantería. También se produjo la implicación de Alexandr Lukashenko en el chantaje nuclear de Moscú, cuando dijo que Rusia podría desplegar armas nucleares aquí, en Minsk", detalla Pavel Slunkin.

Lukashenko, en una reunión con el líder ruso Vladimir Putin, afirmó que Bielorrusia está preparada para iniciar la producción del Su-25. Este avión, según sus palabras, "funciona bien en Ucrania: un avión de ataque, un caballo de batalla".

El presidente bielorruso añadió que la MAZ bielorrusa ha comenzado la producción de componentes para el fabricante ruso de camiones pesados KamAZ, y también expresó su disposición a ayudar a Rusia a producir componentes electrónicos para compensar la pérdida de la producción occidental.

Slunkin admite la posibilidad de que en algún momento Putin quiera que el ejército bielorruso entre en guerra, pero definitivamente no ahora.

"Creo que (Putin) tiene suficientes instrumentos de presión. Puede cortar rápidamente las fuentes económicas y presupuestarias de Lukashenko. Lukashenko simplemente no tendrá más remedio que seguir las insistentes instrucciones de Putin. Ahora, me parece, no hemos llegado a esto. Rusia todavía tiene suficientes recursos humanos propios, movilizados. Y Rusia seguirá utilizando los complejos militar-industrial y civil bielorrusos para operaciones de combate", concluye Slunkin.