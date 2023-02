Demostraciones de solidaridad hacia Ucrania en las conmemoraciones europeas

El 24 de febrero de 2022 Vladímir Putin dio luz verde a la invasión de Ucrania. Un año más tarde, varias ciudades europeas conmemora a las víctimas de este terrible conflicto.

En Berlín, el museo "Berlin Story Bunker" ha colocado un tanque ruso, que fue destruido por las fuerzas ucranianas, frente a la embajada rusa en Alemania.

"Quiero mostrar al pueblo alemán lo brutal y vergonzosa que es la guerra sin mostrar imágenes impactantes ni cadáveres, porque eso no transmite nada. La gente simplemente mira hacia otro lado. Pero este tanque, la gente cree que los tanques son invencibles, y verlo volar por los aires te demuestra que no es invencible y que la guerra nunca es una buena idea. Así que no la empieces", expresó Enno Lenze, director del museo Story Bunker de Berlín, que participó en la recuperación del tanque.

Muestras de apoyo a Ucrania también tuvieron lugar en Georgia . La presidenta Salomé Zurabishvili reafirmó la unidad entre Ucrania y Georgia declarando que nunca hubo otra opción que defender a Ucrania y que esta guerra decidirá no solo el destino del país sino de toda Europa.

En Londres, el primer ministro británico, Rishi Sunak y el embajador ucraniano en Londres, Vadym Prystaiko guardaron un minuto de silencio ante el número 10 de Downing Street.

Portugal también mostró su solidaridad con Ucrania. El Parlamento de Lisboa se iluminó con los colores nacionales ucranianos. Y también se guardó un minuto de silencio en el Parlamento.

Y el presidente Emmanuel Macron mandó un mensaje a través de Twitter diciendo que Francia estaba al lado del pueblo ucraniano. En París, la Torre Eiffel brilla este viernes con los colores nacionales de Ucrania.