Cuando los ucranianos se despertaban con el ruido de las explosiones de la invasión rusa, millones de ellos corrían a refugiarse a las estaciones de tren.

No había tickets hacia la paz, pero había trenes que llevaban al Oeste, lejos de la guerra.

Desde que comenzó la invasión rusa a gran escala, los Ferrocarriles Ucranianos evacuaron a 4 millones de personas al oeste de Ucrania, y a más de medio millón al extranjero.

El horario de los trenes tenía que modificarse a diario, dependiendo de dónde fuera más necesario evacuar a la población civil.

Al subir al tren, la gente no sabía adónde iba. Solo de dónde escapaban.

"Esos días fueron una pesadilla. Pero dimos a nuestros ciudadanos, a nuestra gente, la sensación de que debían llegar a la estación y eso sería suficiente. Están a salvo, pueden recibir primeros auxilios, ayuda médica, ayuda psicológica, algo de comida, té caliente, y ser evacuados al final. Lento, incómodo, pero evacuados a un lugar más seguro", recuerda Oleksandr Kamyshin, Director General de Ferrocarriles Ucranianos.

"Al igual que muchas personas, al igual que muchas empresas, al igual que muchas instituciones en Ucrania nos estábamos preparando para la guerra. Pero no estábamos preparados para este tipo de guerra: una invasión a gran escala con bombardeos y demás. Así que, finalmente, no quiero volver a encontrarme en el caso de no estar preparado para algo. Por eso, desde el verano estamos preparados para todo. Estamos en un entorno diferente. Nos estamos preparando para cualquier situación que pueda surgir", añade.

La resistencia ucraniana ante la embestida rusa se extiende a sus ferrocarriles.

Ukraine Railways, la compañía comienza a operar en los territorios desocupados de Ucrania ¿en qué plazo?

Kamyshin explica: "Jersón nos llevó una semana. Yo y mi equipo estuvimos allí el segundo día después de la desocupación, luego el cuarto día y luego en una semana. En una semana trajimos el primer tren. Fue complicado porque tuvimos que reparar la infraestructura, desminar las vías, la estación y toda la zona".

Simferopol, Jersón, Lugansk, Sebastopol, Kerch, Berdiansk... ¿Adónde irán tras la victoria?

"Si recuerda, el presidente dijo a (David) Letterman que un día iría a la orilla del mar a tomar unas cervezas. Y en el cumpleaños del Presidente le prometí un tren a Crimea, a la orilla del mar en Crimea. Probablemente tomaré el mismo tren", dice Kamyshin.