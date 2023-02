El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dió este viernes 24 de febrero una rueda de prensa en la capital, Kiev, bajo el lema "Febrero. El año de la invencibilidad".

Uno de los periodista le preguntó cual fue el día más difícil y aterrador del año pasado, a lo que el presidente respondió que fue Bucha, donde estuvo cara a cara con el "mal puro".

"Fue muy aterrador porque vimos que el mal no está en otro mundo, está aquí, en la Tierra; considero que fue eso", contestó el presidente.

Zelenski sugiere que China podría ayudar a aislar a Rusia

Zelenski También hizo referencia al plan de 12 puntos de China en el que insta a Ucrania y a Rusia a mantener conversaciones de paz y rechazar cualquier uso de armas nucleares.

El presidente de Ucrania ha afirmado que esta de acuerdo con algunos puntos de este documento, como el hecho de que China reconozca la integridad territorial de su país; pero también ha reconocido que con otros no.

Hablando sobre el posible plan de paz Zelenski afirmó: "Estamos trabajando para que estén representados todos los continentes, estamos trabajando para que esté América Latina. Me gustaría mucho que representantes del continente africano participaran en la fórmula de paz y en la cumbre. Para ser sincero, me gustaría contar con India y me gustaría contar con China".

Además, Zelenski fue claro al decir que China podría ayudar a aislar a Rusia y que la victoria es inevitable si los socios occidentales cumplen sus promesas.

China busca una solución pacífica al conflicto

"Todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania para trabajar en la misma dirección y reanudar el diálogo directo lo antes posible" para una "solución pacífica", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

China publicó el documento para la paz en el sitio web del ministerio con motivo del primer aniversario del estallido de la guerra en Ucrania.

En el documento, Pekín se opone claramente a cualquier uso de armas nucleares, mientras que el Presidente ruso, Vladimir Putin, ha esgrimido esta amenaza.

"Las armas nucleares no deben utilizarse y no debe haber guerra nuclear", afirma el documento.

China también insta a ambos países a "cumplir estrictamente el derecho humanitario internacional, evitar atacar a civiles o edificios civiles".

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reaccionó afirmando que era "necesario" "trabajar" con Pekín para resolver el conflicto. "Me parece que hay respeto por nuestra integridad territorial, cosas que conciernen a la seguridad", dijo.

Y Rusia dijo "apreciar" los esfuerzos chinos, al tiempo que insistió en la necesidad de reconocer la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas reclamadas por Moscú. "Compartimos las consideraciones de Pekín", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.