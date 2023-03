La subida de la pensiones divide al Parlamento checo

El Parlamento checo inicia un debate sobre el aumento de las pensiones por la inflación. Según la ley, los beneficiarios deberían recibir un incremento medio de 1.770 coronas, es decir, unos 74 euros. El Gobierno quiere reducirlo a 760 coronas, es decir, 32 euros y ahorrar así 8,3 millones de euros en el presupuesto del Estado.

"Si admitimos que nuestras finanzas públicas no están en buena forma, y el Gobierno lo admite, simplemente tenemos que dar este paso", asegura Zbynek Stanjura, ministro checho de Hacienda.

Por supuesto, es posible que a las personas mayores no les gusten las medidas, como explica Jana Ourednickova, directores de 'Mayores de la República Checa': "Esta propuesta me evoca que no ayudará a los mayores que lo necesitan, que es injusta. Si queremos ahorrar dinero, deberíamos ahorrar dinero todos, y los mayores deberían ser los últimos".

Para ser válida, la ley debe aprobarse antes del 21 de marzo o el Gobierno tendrá que pagar la totalidad de la cotización. De ahí la obstrucción en el Parlamento y los duros ataques al Gobierno, como demuestran las palabras de Tomio Okamura, presidente del SPD:"Decenas de miles de millones de coronas para la indexación de las pensiones pueden encontrarse muy rápidamente limitando las compras militares excesivamente caras en el extranjero, los pagos a la Unión Europea o a Ucrania. Me gustaría subrayar aquí que el Gobierno ha enviado 40.000 millones en armas a Ucrania y otros 10.000 millones a los ucranianos que viven en la República Checa. ¿50.000 millones a Ucrania, pero 19.000 millones para los pensionistas checos?".

Estos argumentos están uniendo también a los izquierdistas, con los comunistas en sus filas, que hablan en sus reuniones más de limitar el apoyo y el suministro de armas a Ucrania que de las pensiones.