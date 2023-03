Este choque de dos trenes captado en cámara es la peor catástrofe ferroviaria de la historia de Grecia.

Horas después del fatal accidente ferroviario en el que murieron al menos 43 personas, la cercana ciudad de Larisa sigue conmocionada.

Fuera de la estación de tren de la ciudad, la fecha de la tragedia está "escrita" en el pavimento en memoria de los que murieron. La mayoría eran estudiantes universitarios, como Alexandros Gogas:

"Podríamos estar perfectamente en su lugar, ya que la mayoría de los estudiantes proceden del norte de Grecia y utilizan este tren y esta ruta a menudo, ya sea para distancias cortas o largas. Es pura suerte que no estemos en su lugar", dice el jóven a Euronews.

Muchos están indignados por los errores y omisiones de las autoridades que condujeron a la tragedia. Thanasis Konstantakos, un trabajador municipal, es uno de ellos:

"Lo que ha ocurrido hoy no ha sido un accidente. Utilizamos esta línea a menudo, ha habido innumerables casos de retrasos o problemas con las líneas o vías únicas. Este accidente ha ocurrido porque no era la primera vez que había una vía única. No es algo que haya ocurrido hoy por primera vez y ya está. Ha ocurrido innumerables veces".

La tensión se siente en el aire del Hospital General de Larisa, donde los familiares se reúnen para identificar los cuerpos de sus seres queridos. Voluntarios de la Cruz Roja han ofrecido su apoyo:

"La mayoría de la gente aún tiene esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. No puedo decir nada a los padres que buscan a sus hijos, no me corresponde decirles nada, sólo consolarlos. Una buena conversación, una palmada en el hombro, un zumo de naranja, eso es todo", explica Elisavet Karanika, jefa del Departamento Regional de la Cruz Roja.

Nuestro enviado especial Apostolos Staikos, nos dice más desde Grecia:

Familiares de las víctimas procedentes de muchas regiones del país han llegado al Hospital General de Larisa. Se les pide que proporcionen una muestra de ADN, ya que es la única manera de completar el proceso de identificación de los cadáveres. Psicólogos y trabajadores sociales están constantemente a su lado.