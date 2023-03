Las tareas de recuperación de cuerpos continúa en Tempe, Grecia, donde tuvo lugar el mortal accidente de tren. Los análisis de los restos encontrados confirman el fallecimiento de la menos 57 personas, según fuentes oficiales.

Los cuerpos están siendo entregados a las familias tras su identificación a través de pruebas de ADN, un procedimiento que se está siguiendo con todos los restos hallados.

Los familiares de las víctimas aún no identificadas esperan fuera del hospital en el centro de Larissa en el que se llevan a cabo los análisis.

Entre ellos se encuentra Mirella Ruci, cuyo hijo de 22 años aún no ha sido localizado: "No está en la lista de heridos ni en la lista de desaparecidos. No tengo información alguna sobre dónde puede estar. Estaba en un vagón en el que fueron rescatados muchos chicos. Pido por favor ayuda a cualquiera que estuviese en ese vagón, estaba en el asiento 22", decía.

Protestas por el accidente

Un grupo de estudiantes realizaron una manifestación de protesta frente a las oficinas de la compañia estatal de trenes. La marcha partió de Propylaia y terminó en las oficinas de la empresa en Syngrou.

Cuando la marcha llegó al Parlamento, los manifestantes procedieron a una sentada de protesta y luego continuaron. Con pintura roja los manifestantes escribieron la palabra "asesinos" y desplegaron una pancarta negra en memoria de los muertos.

Estudiantes y alumnos anunciaron una nueva movilización el domingo a las 11 horas en Sintagma.

Los estudiantes también participaron en una manifestación de protesta en Larisa con la frase "recógeme cuando llegues" dominando sus pancartas. La escena fue similar en Volos y Patras, con estudiantes gritando y pidiendo que no volviesen a ocurrir tales accidentes.

Mientras, los sindicatos de trabajadores en ferrocarriles han convocado una nueva huelga de 48 horas para el fin de semana.

La atmósfera es tensa en casi toda Grecia, con el luto dando paso a la indignación ciudadana por la incapacidad del Estado y el sistema político en modernizar la red ferroviaria y garantizar transportes seguros para sus ciudadanos.

Treinta y ocho personas permanecen hospitalizadas, la mayoría de ellas estudiantes de entre 20 y 25 años, y siete están en cuidados intensivos.

Según la Policía, 52 de las 57 víctimas mortales han sido identificadas hasta el momento, mientras sigue sin una cuantificación oficial de las personas que aún están desaparecidas.