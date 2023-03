La guerra de Ucrania ha cambiado radicalmente Europa. La cuestión ahora es cómo prepararse para el futuro y garantizar un liderazgo geopolítico.

Euronews ha preguntado cómo está cambiando Europa la guerra de Ucrania a Margrethe Vestager, Comisaria Europea de Competencia; Marija Pejčinović Burić, Secretaria General del Consejo de Europa; y Svetlana Tikhanovskaya, líder del Movimiento Democrático Bielorruso.

Las tres líderes del mundo de la política se reunieron el martes en un debate sobre el futuro de Europa organizado por el think tank Centre for European Policy Studies, con sede en Bruselas, que celebra su 40 aniversario.

Euronews:¿Cómo ha cambiado Europa la guerra en Ucrania?

Margrethe Vestager: Desde el día en que tuvo lugar la invasión, creo que Europa cambió más o menos por momentos. Hay fuertes discusiones entre los Estados miembros, entre las partes. Pero llegamos a soluciones de manera más rápida, y todo el mundo tiene la voluntad de sumarse a una solución común. Es como si estuviéramos cambiando el ADN europeo.

Marija Pejčinović Burić: Condenamos la agresión inmediatamente la mañana del 24, y en tres semanas expulsamos a la Federación Rusa. Así que para la organización, ha cambiado completamente el panorama y la forma en la que trabajamos. Ponemos a Ucrania, y el apoyo a Ucrania, como prioridad en lo que hacemos.

Pero esta guerra también puso de manifiesto, y exacerbó, algunos otros problemas que teníamos en Europa antes de la guerra y antes de la pandemia. Con la guerra y con la pandemia, el retroceso de la democracia en Europa se ha exacerbado.

**Svetlana Tikhanovskaya:**Europa puede mostrar su poder. Ahora veo coherencia en la política europea. Veo valentía y veo decisión. Y realmente espero que Europa siga siendo así, porque creo que tendremos juntos muchos retos por delante. Y la posición de principios de Europa es muy importante.

Euronews: ¿Cree que habrá una segunda Guerra Fría o puede Occidente reconstruir las relaciones con Rusia?

Svetlana Tikhanovskaya: No creo que los expertos puedan ver cómo será el futuro de la región, cuál será la relación con esta Rusia, con la Rusia de Putin. Los bielorrusos no tienen que tratar con él en absoluto. Así que lo que sé con certeza es que la guerra no terminará hasta que Bielorrusia sea libre.

Y no olvidemos esto. Hasta que Lukashenko siga en el poder, con la ayuda de Putin, y violando los derechos del pueblo bielorruso, no habrá seguridad ni estabilidad en la región.

Euronews: Ha pasado ya un año. No sabemos cuánto más durará. Pero, ¿cómo debe prepararse Europa para la vida después de la guerra, incluso para mantener un rol de liderazgo en la comunidad internacional?

Marija Pejčinović Burić: Así que, de nuevo, más de 75 años después del Congreso de La Haya, no cabe duda de que tenemos que replantearnos lo que hacemos bien y lo que hay que cambiar. Pero probablemente haya que replantearse nuestra forma de trabajar, nuestras prioridades.

Euronews: ¿Cree que Europa necesita una herramienta o mecanismo financiero permanente para hacer frente a estas crisis, una tras otra?

**Margrethe Vestager:**Si quieres cumplir con tus votantes, con los ciudadanos en tu Estado miembro, tienes que trabajar por soluciones europeas. Y creo que parte de ello es que cada vez somos mejores a la hora de encontrar soluciones de financiación europeas.

Pienso que ahora, cuando queremos que los Estados miembros concedan más ayudas a las empresas, tenemos que replantearnos cómo podemos contar también con un instrumento europeo que permita a las empresas invertir y crecer en Europa.

No tenemos que hacer las cosas siempre de la misma manera. Creo que podemos ser mucho más rápidos en lo que hacemos y mucho más directos, también en lo que respecta a un instrumento europeo de financiación.

Euronews: Hemos visto mucha ayuda a los refugiados ucranianos. Los Estados miembros se abren a estas personas, pero en cierto modo la tendencia es ver una Europa "fortaleza" respecto a las personas que vienen de otras regiones del mundo. ¿Cuál es la solución para esto?

Marija Pejčinović Burić: Por parte del Consejo de Europa, inmediatamente sentimos que teníamos que dar consejo y asesoramiento para que todas estas personas que huyen no caigan en la trampa de la trata de seres humanos. En la situación vulnerable en la que se encuentran es muy fácil ser objetivo de los traficantes.

Cómo ayudar a quienes pueden sufrir violencia sexual o de otro tipo, ya sean niños o mujeres en su mayoría.

Así que es una gran suerte que, incluso durante esta guerra, la horrible guerra de agresión contra Ucrania, las instituciones sigan trabajando. El Parlamento de Ucrania ratificó el Convenio de Estambul, que es la referencia para proteger a las mujeres contra la violencia.

Euronews: ¿Están los ciudadanos europeos más cerca unos de otros? ¿Con más solidaridad entre Occidente y Oriente?

Svetlana Tikhanovskaya: Y veo que la gente de los países democráticos, que dan por sentada la democracia, sintieron el dolor bielorruso, sintieron el dolor ucraniano, y seguro que se unieron en solidaridad con nuestros países.

Y vemos cómo, desde 2020, la gente ayudaba a nuestros presos políticos, ayudaba a los refugiados que tenían que huir de Bielorrusia a causa de las represiones.

Y ahora vemos cómo la gente está abriendo sus casas a los refugiados ucranianos, están recaudando fondos para armamento.

¿Quién podría imaginar que los europeos recaudarían fondos para comprar vehículos militares y equipamiento militar? Lo están haciendo ahora porque entienden que son defendidos por nuestras naciones. Y ahora cada persona tiene la obligación moral de contribuir a nuestra victoria común.

Euronews: ¿Prevé usted un agravamiento del nacionalismo y del proteccionismo en Europa y en el mundo, concretamente en China, en Estados Unidos?

**Margrethe Vestager:**Creo que seremos mucho más precisos en cuanto a lo que supone un riesgo para nosotros. Pienso que seremos mucho más concretos, mucho más precisos a la hora de decir "por aquí no pasamos" o si todo este comercio realmente nos está beneficiando tanto a nosotros como a nuestros socios comerciales.

Tenemos que dar ese paso porque, de lo contrario, todo el comercio se contamina y nos volvemos temerosos de que este sea otro punto de bloqueo en el futuro. Así que necesitamos un grado de precisión completamente diferente sobre dónde reside nuestra seguridad económica, para poder actuar en consecuencia.