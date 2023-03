Transcarpacia: una región de Ucrania sin bombardeos y (casi) sin hombres

Nuevas tumbas de soldados se alinean en Mukáchevo en la región ucraniana de Transcarpacia. Los últimos soldados caídos reposan junto a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Afganistán o en la invasión de Crimea. El padre de Alexander es uno de ellos. Murió hace tres meses debido al conflicto actual.

"Mi padre no pudo volver a casa nuevamente sino hasta pasados nueve meses de guerra. Entonces me dijo: "tienes que ser tan fuerte como yo". Y fue como si lo presintiera (quiere decir que sentía que iba a morir) Aunque iba a volver a casa para Año Nuevo, desgraciadamente cayó una semana después de volver al frente. Su coche chocó contra una mina. Fue un shock para la familia, no podíamos creerlo", dijo el joven de 20 años.

Alexander quedó a cargo de su madre y dos hermanos menores. El Ejército ucraniano no lo acepta como soldado ya que se ha convertido en el sostén de la familia.

Aunque los lugareños se han adaptado a las condiciones de la guerra, muchos dicen que no podrán ni olvidar ni perdonar. Dos hijos y dos nietos de una maestra jubilada, Klára Halus, están luchando en el frente.

"Mentalmente, viendo todo eso... No los parí para la guerra, ni siquiera los crié para que estuvieran preparados para pisar muertos así como así. Cuando enciendo la tele, espero la noticia de que la guerra ha terminado. Si escucho esto, estoy segura de que me volveré loca, ¡seré tan feliz!", afirma Halus.

No se deja vencer por la tristeza, es voluntaria en una organización religiosa y visita todos los días a su nuera, cuyo marido e hijo están en el frente. La preocupación siempre está.

"Mi hijo mayor es muy listo, siempre ayuda, hace de todo. Mi hija pequeña pregunta cuándo acabará esto, llora mucho. Quiere que mi marido, su padre, vuelva a casa", comenta por su parte Diana Halus.

En Mukáchevo sus habitantes hacen la compra después del trabajo, van a la iglesia y pasean por el centro. A los hombres en edad militar sólo se les ve de uniforme. Algunos se hacen fotos con sus familias antes de ir al frente.

Nora Shenouda, corresponsal de Euronews en Transcarpacia dice:

"Aunque no hay combates en la región de Transcarpacia, no hay paz en el alma de la gente. Los adolescentes tienen que crecer de un momento a otro, y las mujeres tienen que aprender a arreglárselas solas sin sus maridos. Los lugareños se han adaptado a las condiciones de la guerra, pero todos con los que hablamos quieren lo mismo: la paz, cuanto antes".