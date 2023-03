La guerra en Ucrania ha provocado tensiones en todos los Balcanes Occidentales, y la desconfianza entre serbios y albanokosovares ha aumentado hasta niveles alarmantes. La Unión Europea está profundamente preocupada por la situación. Para hablar de este asunto en el programa 'The Global Conversation', el periodista de Euronews, Sergio Cantone, cuenta con la presencia del primer ministro de Kosovo, Albin Kurti.

Señor primer ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son sus expectativas para el 18 de marzo, fecha en la que se reanudarán las conversaciones con Serbia?, pregunta el reportero.

"Se suponía que firmaríamos el acuerdo el 27 de febrero. Desgraciadamente, el presidente de Serbia no quiso. Con respecto a ello, este tratado básico que han propuesto los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea es una base sólida para avanzar, y esperamos conseguirlo, finalmente, el 18 de marzo", responde Albin Kurti.

Serbia pide, por ejemplo, que Kosovo cumpla con las obligaciones de crear la comunidad de municipios serbios en Kosovo. ¿Esta parte del acuerdo negociado con la UE es aceptable para usted?, interroga Sergio Cantone.

"Estoy aquí como primer ministro de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, identidad nacional, etnia u origen religioso. Así que, quiero satisfacer a todos los ciudadanos, de acuerdo con sus derechos, necesidades y peticiones. Pero... las soluciones monoétnicas no son posibles debido al ordenamiento jurídico de nuestra república democrática", declara el primer ministro de Kosovo.

Sí, por eso digo que la autodeterminación está excluida. Hablamos de la autonomía, indica el autor de la entrevista.

"Por ello hablamos de autogestión de la comunidad serbia en el artículo siete del Tratado Básico, que aprobamos. Y la autogestión de la comunidad serbia también hace referencia al Consejo de Europa como organización, lo que significa que tenemos que remitirnos al ‘Convenio Marco para la Protección de los Derechos de las Minorías Nacionales’. Creo que podemos hacer lo mismo en Kosovo, donde no caeríamos y nos degradaríamos hasta llegar a niveles del etnonacionalismo territorial, como ocurrió en Bosnia-Herzegovina", afirma el político kosovar.

¿Han tenido alguna señal, por parte de los miembros del Consejo de Europa, de que pueden obtener pronto el ‘visto bueno’?, quiere saber el periodista de Euronews.

"La gran mayoría de los miembros del Consejo de Europa son favorables a la candidatura de Kosovo, y espero que ahora se aceleren los trámites para que se celebre la votación final, y podamos convertirnos en miembros del Consejo de Europa. Para nosotros es muy importante, porque resultaría beneficioso para los propios ciudadanos; incluso más que para el país, porque, también, en este diálogo con el presidente de Serbia en Bruselas, siempre hago hincapié en que la normalización de las relaciones debe tener a los ciudadanos como beneficiarios finales", señala Albin Kurti.

Tras la agresión rusa a Ucrania hemos visto cómo crecían las tensiones en esta parte de Europa. Según usted, ¿cuál es la relación?, interroga el reportero.

"Ucrania también representa un frente donde se defiende la democracia, la libertad, los derechos humanos. En nuestro país se han producido varios efectos. El efecto inmediato fue que los traumas de la gente por el genocidio de la ‘Serbia yugoslava’ de Milošević, en la primavera de 1999, volvieron a la población", explica el primer ministro de Kosovo.

No fue reconocido como genocidio por el tribunal, si no me equivoco. Reconocieron los crímenes de guerra, reconocieron la violencia contra la población, la limpieza étnica... Pero lo del genocidio fue respecto a Bosnia-Herzegovina, puntualiza el autor de la entrevista.

"Se ha reconocido genocidio en Srebrenica, y creo que no fue solamente en Srebrenica", indica el político kosovar.

Una localidad de Bosnia-Herzegovina, señala Sergio Cantone.

"Pero... yo estaba aquí. Y lo que estábamos sufriendo era un genocidio. De manera indiscriminada mataron a mujeres, a niños, a mujeres embarazadas... y los quemaron. Y, todavía, no ha tenido lugar un proceso", sostiene Albin Kurti.

Los responsables han sido juzgados, indica el periodista.

"Todavía no se ha llevado a cabo un proceso en el que Kosovo demande a Serbia por genocidio. Pero lo que hemos sufrido, ha sido un genocidio", declara el primer ministro de Kosovo.

Este no es el punto de vista del tribunal internacional, recuerda el reportero.

"Llegará el día en que también los tribunales internacionales hablarán de esto. Por desgracia, Milošević murió en la cárcel de La Haya, sin ‘vivir’ el día en que habría sido condenado", señala el político kosovar.

Pero, ¿por qué relaciona este episodio con la guerra en Ucrania? ¿Es desde un mismo punto de vista ético y moral, o hay una continuidad política?, pregunta el autor de la entrevista.

"Aquí hay dos elementos importantes. El primer elemento es que, en 2022, cada semana, el Kremlin mencionaba Kosovo. Si no era Putin, entonces era Medvédev o Zakharova, o era Lavrov", declara Albin Kurti.

¿No se siente protegido por la misión KFOR? Las tropas de la OTAN están presentes en Kosovo, señala Sergio Cantone.

"No se puede descuidar a tu mayor vecino, Serbia, que no reconoce a tu país, que no se distancia de Milošević, que no se distancia de Putin, que destina el 3 % de su PIB a gasto militar, y desarrolla un alto nivel de preparación para el combate de sus tropas, alrededor de la frontera. Por supuesto, Kosovo no está en la OTAN; la OTAN está en Kosovo. Nos sentimos seguros. No tenemos miedo, pero permanecemos muy atentos", indica el primer ministro de Kosovo.

¿Espera algún resultado positivo, en términos de concesiones mutuas por ambas partes?, interroga el reportero.

"Queremos unas relaciones normales. Entendemos que, la plena normalización de las relaciones debe tener como pieza central el ‘reconocimiento mutuo’. No digo que el ‘reconocimiento mutuo’ deba ser lo único que se ponga ‘sobre la mesa’. Estoy dispuesto a discutir sobre todos los temas, con paciencia. No quiero que haya ningún tipo de prisa, no quiero que se logre ningún tipo de solución rápida, en detrimento de nuestra seguridad, paz y estabilidad a largo plazo. Y, de nuevo, de buena fe, con buena voluntad e intenciones, estoy dispuesto a llegar a este acuerdo, que no tiene solamente dos elementos, como son Kosovo y Serbia, sino también, está la Unión Europea, que es el marco en el que negociamos y al que queremos adherirnos", afirma el político kosovar.

Sí, pero la Unión Europea necesita un gran rédito político. ¿Se da cuenta de que es usted quien podría ofrecérselo?, quiere saber el periodista.

"Bueno, no puedo llegar a un acuerdo conmigo mismo. Tengo que llegar a un acuerdo con Serbia, con la Unión Europea. El 27 de febrero estaba dispuesto a firmar", concluye Albin Kurti.