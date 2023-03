La presión de miles de personas en la calle de los últimos días ha dado su fruto: el Parlamento de Georgia, dominado por el partido gobernante Sueño Georgiano, ha desechado formalmente este viernes el proyecto de ley sobre agentes extranjeros por treinta y cinco votos contra uno, en una sesión de solo cuatro minutos.

Siempre la UE en el horizonte

Según la oposición, habría servido para reprimir la disidencia y limitar la libertad de los medios de comunicación. En Tiflis, satisfacción entre los manifestantes, en su mayoría jóvenes, que creen que esta ley habría aislado a su país de Occidente y de la Unión Europea.

"Me alegro mucho de que esta ley no se aprobara porque perjudicaría nuestro camino hacia Europa", comenta una estudiante. "También perjudicaría el desarrollo de los jóvenes y la expresión de nuestras opiniones. Me alegro de que el país vaya por buen camino y que los georgianos sigan luchando por su futuro".

Se ha anunciado que los 133 detenidos en las concentraciones habían sido puestos en libertad.

La ley, inspirada en otra existente en Rusia, pretendía considerar como agentes bajo influencia extranjera a todos los medios y ONG que recibieran más del 20% de su financiación de otros países.

El Kremlin ha acusado a "una mano invisible" de añadir más elementos antirrusos en la nación vecina.