"Como no estamos casados no estoy protegido por la ley, y mi pareja tampoco. Por desgracia, ahora mismo, aquí en Ucrania, podría morir en cualquier momento".

Estas son palabras de Jul, que ha vivido en Kiev durante toda la ofensiva rusa contra su país, desde que Putin lanzara una invasión a gran escala que dura ya más de un año. Jul solicitó hace poco casarse con Olha a través de internet, una nueva posibilidad que concede la página web gubernamental "DIIA" ("acción").

"Nuestra solicitud estuvo en curso durante un día laborable", explica Jul a Euronews, "y ahora nos ha llegado una nota de rechazo, porque desgraciadamente lo que recoge la Constitución de Ucrania es que el matrimonio es una unión voluntaria entre mujer y hombre. Así que nuestra solicitud fue rechazada".

En verdad, Jul y Olha sabían muy bien lo que iba a pasar, pero como muchas otras parejas LGTB+ que también presentaron su solicitud, decidieron hacerlo como gesto simbólico.

"Es una oportunidad para demostrar a nuestro Gobierno que esta cuestión, la cuestión de la unión civil o el matrimonio entre personas del mismo sexo, sigue siendo muy importante para Ucrania, especialmente durante este año, en plena guerra", nos explica Jul.

¿Y si matan a mi pareja?

Ucrania ha aumentado el apoyo a los derechos de las personas LGTB+ desde que los líderes de tendencia occidental llegaran al poder en 2014. A partir de ese momento se lograron ciertos avances, como la prohibición de la discriminación en el lugar de trabajo. Pero lo cierto es que aún no se ha legalizado ni el matrimonio entre personas del mismo sexo ni las uniones civiles.

Inna Sovsun, diputada en el Parlamento ucraniano, cree que el Gobierno lleva "muchos años dando largas" a este asunto. Esta misma semana presentaba en el Parlamento un proyecto de ley para legalizar las relaciones entre personas del mismo sexo.

Sovsun opina que la falta de igualdad de oportunidades no sólo equivale a discriminación, sino que, además, el hecho de que Ucrania esté en guerra con Rusia agudiza la vulnerabilidad de las parejas LGTB+, para las que las consecuencias pueden ser graves.

"Tenemos más de 700.000 personas que sirven en el Ejército ucraniano", explica la diputada a Euronews. "Algunas de ellas son LGTB+. Esas personas tienen pareja, pero no pueden de ninguna manera oficializar sus relaciones".

"Así que en caso de que algo le ocurriera al militar en el frente de batalla, su pareja no podría tomar ninguna decisión médica sobre él. O en el peor de los casos, si la persona muere, la pareja tampoco tendría la posibilidad legal de tomar decisiones sobre el entierro y demás. Así que eso añade urgencia a la situación".

El riesgo dista mucho de ser teórico. Olena Shevchenko, del grupo de derechos humanos Ukraine Insight, nos habla de "historias reales, que se ven casi todos los días" en el campo de batalla.

"Alguien murió en el frente, y el compañero no tiene acceso ni siquiera a reconocer el cadáver porque esa persona es considerada un don nadie...", nos explica Shevchenko.

"Yo diría que hay una frustración muy profunda, sobre todo para los que hemos dado tanto durante esta guerra y que estamos haciendo muchas cosas insoportables", lamenta Shevchenko, que recuerda cómo muchas parejas se enfrentan hoy por hoy no solo a la guerra diaria con Rusia sino también a sus particular lucha con las autoridades ucranianas. "Tenemos que luchar en ambos lados, dentro y fuera. No creo que esté bien", concluye Shevchenko.

Creciente apoyo a los derechos LGTB+

Las encuestas de opinión sugieren que los ucranianos se han vuelto mucho más tolerantes con la homosexualidad en los últimos años. Una de estas encuestas indica que la mayoría ya no se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. En agosto de 2022, una petición en línea para legalizarlo conseguía reunir más de 28.500 firmas.

Se sabe que el presidente Volodímir Zelenski ha pedido a su primer ministro que "siga examinando esta cuestión", si bien también dejó claro que, "en tiempos de guerra" no toca hacer cambios en la Constitución.

Con todo, la guerra ha intensificado la campaña de los defensores de los derechos LGTB+ en favor de un cambio urgente. Inna Sovsun afirma que el contraste entre Ucrania y Rusia añade otra dimensión a la lucha por la igualdad de derechos en su país.

"Ahora estamos en guerra con un país muy homófobo. La homofobia forma parte de la ideología oficial rusa, y creo que en la sociedad la gente también empieza a entender que somos diferentes de Rusia. Rusia es extremadamente homófoba. Queremos diferenciarnos de ellos. Así que creo que esto también contribuye a nuestra comprensión del problema como sociedad y que crea mejores condiciones para que se apoye la legislación".