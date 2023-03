Decenas de delfines muertos en las playas del suroeste de Francia, en la costa Atlántica; una hecatombe causada por unas técnicas de pesca que atrapan a estos animales en sus redes, según una asociación de protección de animales, los delfines muertos ascenderían a 200.

Las condiciones meteorológicas de fuerte viento empujaron sus cadáveres hacia las playas donde se podían apreciar las heridas que habían sufrido.

Manifestación ante el Parlamento Europeo en Bruselas

Los ecologistas piden al Gobierno francés y a la Unión Europea, un cambio en las técnicas de pesca.

Para forzar a las autoridades a actuar, miembros del grupo ecológista Sea Shepherd depositaron el martes los cuerpos de siete delfines, muertos en las playas francesas, ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. También desplegaron una pancarta que proclamaba en inglés "Miles de delfines son asesinados cada año en Francia para que puedas comer pescado".

"Acudimos al Parlamento Europeo porque el Estado francés no hace nada, no hay medidas eficaces para proteger a los delfines. La Comisión Europea ha pedido a Francia que actúe, pero no se ha hecho nada. Pedimos a Europa que sea más intransigente", explicó a la agencia francesa AFP Frédéric Pizzol, co-director de la misión Sea Shepherd Francia.

Al igual que otras ONG, Sea Shepherd Francia pide que se detengan temporalmente ciertos tipos de pesca en determinadas épocas del año, cuando se producen numerosas llegadas de delfines muertos en las costas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el mes pasado que Francia debe "mejorar (sus) prácticas" para proteger mejor a los delfines ante el aumento de las pérdidas, al tiempo que reafirmó su apoyo a los pescadores.