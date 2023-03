Serbia y Kosovo están a punto de volver a reunirse este fin de semana para discutir los últimos puntos de un posible acuerdo mediado por la Unión Europea. Hablamos con Aleksandar Vučić, presidente de Serbia.

Sergio Cantone, Euronews: Señor presidente, gracias por acompañarnos. Primera pregunta, está a punto de abrir una nueva ronda de conversaciones con su homólogo kosovar. ¿Cuál es su línea roja?

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"No hablo muy a menudo de líneas rojas, porque si hablas demasiado de líneas rojas, no hay negociaciones reales y la otra parte insistirá solo en estas líneas rojas. Y es más importante discutir el problema adecuadamente, lo que significa tratar de encontrar soluciones de compromiso".

Sergio Cantone, Euronews: Uno de estos arreglos previos es la Asociación de Municipios Serbios en Kosovo…

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Sí, exactamente".

Sergio Cantone, Euronews: Es lo que está pidiendo. Pero, aparentemente, el Gobierno de Kosovo no está dispuesto a ceder, o al menos hay una divergencia de puntos de vista sobre la forma o el método.

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"El tema es que lo firmamos en 2013 y 2015. Y esto es: plan de implementación, principios, equipos de gestión y, por supuesto, el primer acuerdo. Estos cuatro arreglos. Tenemos todo ya firmado y también firmado por los representantes de la Unión Europea y tiene que ser entregado. Pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es poner a albaneses y serbios de Kosovo, pero también a albaneses y serbios de toda una región, a vivir juntos, a vivir mucho mejor y a respetarse mutuamente".

Sergio Cantone, Euronews: El problema para los kosovares es que tienen miedo -eso es lo que dicen, por supuesto- de crear las condiciones para un nuevo tipo de República Srpska en Kosovo. La República Srpska, les recuerdo a nuestros televidentes, es esta república de Serbia en Bosnia.

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"No es verdad. Es una república serbia, no es Serbia. Pero de todos modos, tiene razón, porque escuchamos este tipo de tópicos a diario. Había algo que estaba, y todavía está escrito. Y está firmado. Y eso hay que entregarlo. De lo contrario, el derecho internacional público no existe".

Sergio Cantone, Euronews: Aparentemente, al actual Gobierno kosovar le gustaría tener más soberanía sobre su propio territorio… lo que consideran que es su propio territorio… eso ha sido reconocido por muchos países.

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Por muchos países. Pero no por un derecho público internacional. Pero ahora, insisto en la reconciliación, la reconciliación real: no siempre tratando de humillar al otro lado, sino de encontrar una solución de compromiso para ambos".

Sergio Cantone, Euronews: La reconciliación no pasa quizás por un reconocimiento mutuo, sino por un conjunto mutuo de concesiones.

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Sí".

Sergio Cantone, Euronews: Entonces, la Asociación de Municipios de Serbia es una que debería estar a favor de Serbia, como usted dijo para implementar, pero ya se acordó...

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Y también requiere muchas concesiones del lado serbio. Muchos arreglos sobre sellos aduaneros, representaciones originales, diplomas, documentos, asuntos profesionales, matrículas y todo lo demás".

Sergio Cantone, Euronews: El problema es, sobre todo, entender cuál es el problema de la autonomía de una comunidad serbia que vive en Kosovo: la educación...

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Educación, sistema de salud, ordenamiento territorial, ordenación rural y urbana, desarrollo económico: todo lo que se ha perfilado y articulado dentro de los principios ya acordados".

Sergio Cantone, Euronews: ¿Sería capaz de establecer una línea clara de separación entre el concepto de autonomía y el de autodeterminación?

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"¿Por qué algunas personas dieron o aprobaron o aceptaron ese derecho a la autodeterminación para algunos pueblos y para algunas naciones y por qué no se lo dieron a otros? Y permaneceremos firmemente en ello. Y este es el país (Serbia) que atrajo, solo un ejemplo: atrajo el 62 % en los últimos tres años, el 62 % de las inversiones extranjeras directas (en los Balcanes occidentales)".

Sergio Cantone, Euronews: Señor presidente, pero este tipo de milagro económico de Serbia también se basa, digamos, en un precio moderado del gas, que viene de Rusia…

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Solo en parte, sí".

Sergio Cantone, Euronews: Y la Unión Europea está instando a Serbia a sumarse a las sanciones (contra Rusia).

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Hablando del precio del gas, creo que tenemos un buen precio y tenemos una economía en auge. El año pasado, en los últimos tres años, fuimos una de las cinco economías de más rápido crecimiento en toda Europa".

Sergio Cantone, Euronews: Porque, como bien dice, el precio de su energía es más bajo que en otros países y eso podría ser un problema para usted si tuviera que sumarse a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia.

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Pero ese no es el único problema. Y sabe, estaba leyendo y escuchando sobre miles de acusaciones falsas contra Serbia sobre arruinar la paz y la estabilidad regionales y 'Serbia atacará a Bosnia, Serbia atacará a Pristina, Serbia atacará esyo y aquello'. ¿Ocurrió? No. Hubo algunas tensiones en el norte de Kosovo y lo que quería decirle a nuestra gente muchas veces y lo reitero aquí: tuvimos una relación muy profesional y una relación muy buena, responsable y seria con la OTAN, continuaremos así. Y quedé muy satisfecho con eso".

Sergio Cantone, Euronews: El presidente Putin ha entrelazado la cuestión de Kosovo con algunas otras cuestiones, primero en Crimea y luego también en el Donbás.

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"¿Es una pregunta para mí o para algunos líderes occidentales? Porque encontró un precedente. Pero nuestra reacción fue diferente, solo para que lo sepa, dijimos: 'Apoyamos la carta de la ONU, y es por eso que Crimea y todas las demás partes de Ucrania pertenecen a Ucrania'. Esa fue nuestra respuesta. Solo para ser justos con sus espectadores".

Sergio Cantone, Euronews: ¿Estaría dispuesto a hacer algunas concesiones a la contraparte kosovar en lo que respecta a la pertenencia al Consejo de Europa?

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Ya han iniciado ese procedimiento para el Consejo de Europa sin preguntarle a Serbia. Y no necesitan a Serbia para eso. Pero hay un reglamento y ese plan propuesto por alemanes y franceses sobre organismos internacionales. Y recibieron mi respuesta. Así que se lo dije cara a cara a Macron y Scholz".

Sergio Cantone, Euronews: ¿La ONU? Las Naciones Unidas es demasiado pronto para decirlo, porque China y Rusia tienen su opinión.

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"No se trata de China o Rusia. Creo que se trata más de Serbia que de China y Rusia. Lo discutí con Macron y Scholz".

Sergio Cantone, Euronews: ¿Y?

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Y con todos los demás".

Sergio Cantone, Euronews: ¿Y cuál fue...?

Aleksandar Vučić, presidente de Serbia:

"Hablamos sobre las líneas rojas al comienzo de nuestra entrevista".