Tras doce horas de negociaciones maratonianas en Ohrid, al norte de Macedonia, los máximos representantes de Serbia y Kósovo han logrado avances considerables. "Tenemos un acuerdo", declaró a los periodistas el representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, a última hora de la tarde del sábado.

Anteriormente, el Presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el Primer Ministro de Kosovo, Albin Kurti, habían estado discutiendo sobre un nuevo acuerdo que resolviera de raíz sus relaciones hostiles. Borrell y el enviado especial de la UE a los Balcanes, Miroslav Lajcak, hicieron de mediadores.

Kosovo, hoy habitado casi exclusivamente por albaneses, se separó de Serbia en 1999 con ayuda de la OTAN y se declaró independiente en 2008. Serbia sigue sin reconocerlo.

El acuerdo previsto establece que Belgrado no reconocerá a Kosovo en virtud del Derecho internacional, pero tomará nota de la condición de Estado de su antigua provincia. En particular, reconocerá los pasaportes, las matrículas de vehículos y los documentos aduaneros de Kosovo. Kosovo garantizará institucionalmente los derechos de la etnia serbia en el país.

En una primera reunión celebrada el 27 de febrero en Bruselas, ambas partes habían acordado verbalmente un principio de acuerdo, que la UE había presentado sobre la base de una propuesta franco-alemana y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El sábado, la atención se centró en los plazos concretos que figuran en el anexo del acuerdo para aplicar sus puntos.

Vucic no ha firmado el acuerdo

Al igual que en Bruselas, Vucic no quiso firmar el acuerdo alcanzado. "El acuerdo y su anexo se consideran aceptados", declaró Borrell tras las conversaciones. Al mismo tiempo, admitió que las dos partes no habían secundado las "ideas más ambiciosas" de los mediadores de la UE. No entró en detalles sobre las diferencias de fondo. Añadió que seguirían trabajando "hasta que se alcance un acuerdo global".

"Hoy no he firmado nada", dijo Vucic a los periodistas en Ohrid. "Hemos mostrado de distintas maneras en cada caso dónde están para nosotros las respectivas líneas rojas". Describió el ambiente de las conversaciones como "constructivo". Para el nacionalista serbio, cualquier suavización de la dura postura hacia Pristina representa un riesgo político. Los radicales de derechas serbios amenazaron con manifestaciones si Vucic "capitulaba" en Ohrid.

Kurti, a su vez, se enfrenta a la presión de la población y al electorado albanokosovar, que rechaza las concesiones a la etnia serbia. Sin embargo, el artículo 7 del acuerdo estipula que los serbios de Kosovo tienen derecho a "un grado razonable de solución autónoma de sus asuntos". Pristina se ha comprometido ahora a aplicar este punto de inmediato, según Borrell.

En Kósovo, la población teme que unos derechos de veto demasiado fuertes para una futura asociación serbia de municipios puedan paralizar al Estado. Además, la gente recuerda la represión de las fuerzas de seguridad serbias cuando la zona aún formaba parte de Serbia. Un levantamiento armado de los albanokosovares en 1998/99 dio lugar a violaciones aún más masivas de los derechos humanos por parte de Serbia. La OTAN reaccionó en la primavera de 1999 con bombardeos en los que entonces constituían la antigua Yugoslavia (Serbia y Montenegro).

Posteriormente, Serbia tuvo que retirarse completamente de su antigua provincia. De 1999 a 2008, la ONU administró el territorio. En 2008, el país se declaró independiente. Más de 100 países, entre ellos Alemania, han reconocido la independencia de Kosovo; no así cinco Estados miembros de la UE, entre ellos España y Grecia.

La relación del Estado europeo más joven con Serbia sigue sin resolverse. Los esfuerzos diplomáticos de Occidente no han conducido a una normalización significativa de la situación en los últimos años. El año pasado, las tensiones volvieron a intensificarse. Hubo bloqueos de carreteras y disparos.

Con la guerra de agresión rusa contra Ucrania como telón de fondo, la resolución del conflicto de Kosovo adquirió una nueva relevancia para Occidente. Moscú aprovecha las debilidades del orden político de varios Estados balcánicos para ejercer su influencia. Belgrado depende de Rusia porque la superpotencia oriental impide la admisión de Kosovo en la organización mundial con su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Serbia es el único país de la región que no apoya las sanciones de la UE contra Rusia.