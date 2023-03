Euronews ha entrevistado en exclusiva al presidente del Consejo Europeo Charles Michel en vísperas de una cumbre de la UE en la que estará junto con los demás líderes de la UE donde van a debatir una serie de cuestiones acuciantes, entre ellas Ucrania, la economía de Europa y su competitividad:

¿Cuál es el mayor reto en esta ocasión? ¿Qué es lo que más nos hará trasnochar?

- Lo más importante tiene que ver con la economía de la Unión Europea y las consecuencias de la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania. Y ya sabe que en las últimas semanas hemos trabajado junto con la Comisión Europea para tomar algunas medidas a corto plazo en términos de apoyo a nuestras empresas. Pero, al mismo tiempo, creemos que es importante abordar la competitividad a largo plazo de la Unión Europea. Nos enfrentamos a muchos retos difíciles al mismo tiempo: las consecuencias de la guerra, los precios de la energía, el suministro energético, la transición climática, la transición digital, y también la necesidad de que la Unión Europea invierta en innovación, invierta en nuestro futuro y garantice la defensa de la prosperidad europea en el futuro.

Como ha dicho, la economía va a ser un tema acuciante en esta cumbre, pero ¿qué significa para la Unión Europea la caída del Silicon Valley Bank y del Credit Suisse? ¿Debería preocupar a la gente?

- Estoy tranquilo porque sabe que en los últimos años hemos trabajado mucho con expertos europeos y con todos los organismos europeos para reforzar nuestro sistema financiero en la UE. Pero, por supuesto, el viernes por la mañana mantendremos un intenso debate con el presidente del Banco Central Europeo, con Paschal Donohoe, y con los dirigentes. No obstante, seguimos de cerca lo que ocurre en Suiza y en Estados Unidos, pero confío en que dispondremos de las herramientas adecuadas para asegurarnos de que mantenemos una situación estable.

¿Podría esta crisis empujar a Europa a completar por fin la unión bancaria que lleva tanto tiempo negociándose?

- Creo que este argumento adicional, no es un detonante, pero es un argumento adicional para avanzar más en la unión bancaria y sabes que los dos o tres últimos años hemos estado trabajando mucho en esta cuestión, pero quizás sea el momento de acelerar y espero que los ministros de finanzas puedan darle un impulso político para que se agilice. Y por otro lado, hay otro tema importante, que es el de la unión de los mercados de capitales y que está relacionada con la competitividad de la Unión Europea. Tratando de ser neutral y así lo percibimos, hay una enorme necesidad de aumentar las inversiones en Europa, las inversiones en innovación, en transformación verde y en transformación digital y está muy claro que la fragmentación es un obstáculo y está muy claro que necesitamos más voluntad política para actuar y para avanzar en la unión de los mercados de capitales.

La cuestión es que ahora también se está reformulando una estrategia para la competitividad de la Unión Europea. ¿Cree que la propuesta que está actualmente sobre la mesa es lo suficientemente fuerte como para hacer frente al elemento "compre productos estadounidenses" de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos?

- Sí, confío en ello porque, ya sabes, antes de esta decisión tomada por Estados Unidos, nosotros por parte de la UE, tomamos decisiones más audaces con el fondo de recuperación, con el marco plurianual y también, consideramos todas las herramientas y medios financieros a escala nacional, todo esto y mucho más. Pero, por otro lado, está muy claro que este es el momento adecuado para tomar decisiones correctas, y especialmente en el campo de la innovación, la inversión... También es importante invertir en habilidades, que es también un gran reto de cara al futuro.

Ucrania ocupa un lugar destacado en la agenda. Y esta semana se ha llegado a un acuerdo para enviar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería durante los próximos 12 meses. ¿Marca esto un punto de inflexión en la guerra?

- En primer lugar, creo que esto es muy importante para apoyar a Ucrania. Usted sabe que, hace unas semanas, Zelenski estuvo aquí en Bruselas. Tuvo la ocasión de hablar con todos los líderes, para que éstos proporcionaran más equipamiento militar, más apoyo militar. Y creo que lo que estamos haciendo es también extremadamente importante para el futuro de la UE. Esta decisión que tomamos hace unos días de cooperar para la compra conjunta de municiones es una decisión específica para una verdadera defensa europea. Y ustedes saben que en el pasado debatimos esta cuestión. Para algunos era un debate hipotético. No, es una realidad. Y de hecho, justo después del inicio de la invasión a gran escala contra Ucrania, tomamos decisiones valientes cuando Josep Borrell decidió poner en marcha este dispositivo de paz y proporcionar equipamiento militar letal a Ucrania. Era imposible imaginar una decisión así. Incluso unas semanas antes del comienzo de la invasión a gran escala o un año después. Con la decisión sobre las municiones, estamos dando nuevos pasos hacia una defensa europea más ambiciosa.

¿Dónde está la línea roja que separa el envío de armas a Ucrania y el convertirse en un actor beligerante?

- Bueno, está muy claro que queremos ayudar a Ucrania a resistir, esto está muy claro. Queremos apoyar a Ucrania y apoyar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, esto está muy claro. No hay duda de que no hay intención de atacar a Rusia. Hay un agresor. Se trata de Rusia. Existen víctimas, es una tragedia para el pueblo ucraniano. Y estamos defendiendo los principios y valores democráticos respaldando a Ucrania en todo lo que podemos. Y apoyamos el derecho internacional porque sabemos que, si no apoyamos a Ucrania, el mundo será menos seguro en el futuro.

Pero también hay movimiento en Rusia. Y hemos visto que el presidente de China ha visitado a Vladímir Putin en Moscú. ¿Qué opina al respecto? Y por último, ¿le convence el plan de paz de Pekín?

- Bueno, hay algo que está muy claro. La fórmula de paz de Volodímir Zelenski se basa en la carta de la ONU y en el derecho internacional y es la que apoyamos. Apoyamos la fórmula de paz de Zelenski. Punto uno. Punto dos. Hace unos meses tuve la ocasión de reunirme con el Presidente Xi en Pekín y tuve la ocasión de defender y explicar por qué, por parte de la UE, estamos absolutamente convencidos de que es importante que China no apoye a Rusia con equipamiento militar y es importante que China apoye la estabilidad del derecho internacional a través de la Carta de la ONU. He mantenido este debate en profundidad con el Presidente Xi, y no soy un ingenuo. Sé que existen lazos estrechos entre China y Rusia. Pero, por otro lado, creo que en esas circunstancias está muy claro que necesitamos comprometernos con China, no porque estemos de acuerdo en todo con China, al contrario, sino porque necesitamos defender nuestros intereses y defender nuestros principios.

Entonces, ¿le convence el plan de paz que ha presentado Pekín?

- No creemos en ese plan de paz, porque creemos en la fórmula de paz propuesta por el presidente Zelenski, que se basa en la Carta de la ONU, el derecho internacional y un enfoque multilateral.