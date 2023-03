Los trenes griegos vuelven a entrar y salir de las estaciones. El tráfico ferroviario empezó este miércoles a reactivarse tras tres semanas paralizado después del trágico choque frontal que dejó 57 muertos y puso de manifiesto graves problemas de seguridad en la infraestructura ferroviaria del país.

La conmoción perdura entre la población, pero la vida sigue, dicen los primeros usuarios.

"No siento miedo. Me siento preparada. Lo que ha pasado me ha afectado mucho. Lloré mucho, pero tenemos que trabajar", dice una mujer.

"He estado en Atenas cinco noches y me alegra saber lo de la reanudación, porque los autobuses son caros", dice un joven turista procedente de Edmonton, en Canadá.

Los maquinistas se niegan a conducir los trenes en ciertos trayectos por problemas de seguridad

A primera hora del miércoles volvieron a circular varios trenes de cercanías en Atenas y Patras, así como diversas rutas turísticas en el centro y el sur de Grecia.

Sin embargo, los itinerarios interurbanos y de mercancías en el norte del país seguían suspendidos porque los maquinistas se niegan a conducir los convoyes, ya que recalcan que en estos trayectos sigue habiendo problemas de seguridad.

En una carta, el sindicato de los maquinistas a Hellenic Train, la empresa que opera los ferrocarriles helenos, señala que en varios puntos de estos trayectos no es posible la comunicación entre tren y estación, mientras que hay cruces para coches sin vigilancia alguna.

Además pide a la empresa “una confirmación por escrito” de que es seguro pasar por una serie túneles en los que los bomberos habían registrado “problemas” de seguridad.

Según el plan del Gobierno, el servicio ferroviario, tanto de mercancía como de pasajeros, se irá reanudando paulatinamente hasta el 11 de abril.

"Es necesario reiniciar (el servicio) de trenes para recuperar la confianza del público", señaló el lunes el ministro interino de Transportes, Yorgos Yerapetritis, quien recalcó que mientras las vías estén en desuso aumenta el riesgo de que se produzcan robos o el deterioro de las infraestructuras.

Protestas contra el Gobierno y adelanto electoral

El pasado 28 de febrero un tren de pasajeros chocó frontalmente con otro de carga al norte de la ciudad de Larisa. La mayoría de los 57 muertos eran jóvenes universitarios.

La zona donde se produjo carecía de sistemas de seguridad que podrían haber evitado la tragedia. Desde entonces, se han sucedido las protestas contra el Ejecutivo en las principales ciudades del país. La presión callejera ha empujado al Gobierno a adelantar la fecha de las elecciones.