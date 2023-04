Dos exconvictos rusos que afirman haber servido como comandantes del grupo mercenario Wagner han confesado haber asesinado a niños y civiles en Ucrania.

Ambos concedieron entrevistas a un activista de derechos humanos exiliado que dirige el sitio web Gulagu.net, en el que se denuncia la corrupción y la tortura en Rusia.

Son Azamat Uldarov y Alexéi Savichev. Fueron indultados por decretos presidenciales rusos el año pasado, según el sitio web Gulagu.net.

Los espeluznantes relatos

Describen sus acciones en Ucrania desde la invasión rusa.

"Está gritando, es solo una niña, quizá de cinco o seis años. Yo disparé el tiro de gracia. ¿Comprendes? No se me permitió dejar salir a nadie. A nadie. Recibí la orden de barrer y liquidar a cualquiera en mi camino", cuenta uno de ellos.

Entrevistador: ¿Cuántas personas respiraban de las sesenta?

"No sé cuántos respiraban todavía. Me dieron la orden de venir, bombardear e incendiar. No voy a comprobar cuántos siguen respirando ni quién está vivo. Vi a algunos de los nuestros (rusos) y se lo dije al comandante. Me dijeron: Estos hombres ya no son nuestros. Mátalos a todos. Eso fue todo. Hice lo que me ordenaron".

¿Sentimientos de culpa?

Euronews no ha podido verificar de forma independiente las afirmaciones de los dos hombres. Dicen que decidieron presentar estas acusaciones por sentimientos de culpa.

Afirman que recibieron órdenes de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino del jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.

Wagner es un grupo de mercenarios privados rusos que ha reclutado a decenas de miles de combatientes de las cárceles rusas, ofreciéndoles libertad y dinero a cambio de luchar en Ucrania

"Ni civiles ni niños", asegura Wagner

Ante estas afirmaciones, el servicio de prensa de Prigozhin publicó esta declaración en Telegram:

"En cuanto a la ejecución de niños, por supuesto, nadie dispara nunca a civiles ni a niños, nadie necesita esto. Vinimos allí para salvar a los ucranianos del régimen al que están sometidos".

Un castigo duro y justo

El vídeo ha causado revuelo en las redes sociales, muchos políticos han reaccionado.

El Jefe de la oficina presidencial ucraniana tuiteó el lunes:

"Terroristas rusos confesaron numerosos asesinatos de niños ucranianos en Bajmut y Soledar. La confesión no es suficiente. Debe haber un castigo duro y justo. Y sin duda lo habrá. ¿Cuántos crímenes más como estos se han cometido?"