Polonia reanudará el tránsito de cereales ucranianos a través de su territorio a partir del viernes.

El ministro de Agricultura de Polonia, Robert Telus, ha anunciado esta medida después de tanto Varsovia como Budapest anunciaran el fin de semana la prohibición de algunas importaciones procedentes de Ucrania.

Estos pidieron una solución a Bruselas, ya que argumentan que las importaciones baratas procedentes de Ucrania han bajado los precios y reducido sus ventas.

La ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svyrydenko, ha conseguido resolver la situación con Polonia tras dos días de intensas negociaciones: "Como resultado de nuestras conversaciones, que duraron dos días, hemos decidido que el tránsito de mercancías ucranianas a través del territorio de Polonia se desbloqueará del jueves al viernes”.

"La parte polaca nos ha informado sobre los aspectos técnicos del tránsito de mercancías ucranianas por el territorio de Polonia. Estamos convencidos de que los exportadores ucranianos cumplirán los requisitos con toda responsabilidad", añadió Svyrydenko.

Cientos de camioneros ucranianos atrapados en la frontera

Pero mientras tanto, cientos de camioneros que transportan grano y otros tipos de alimentos están atascados en las colas de los puestos de control de la frontera entre Ucrania y Polonia. Algunos camioneros llevan varios días atrapados, y aseguran que están a punto de quedarse sin provisiones y sin agua

"Esto es una miseria. Ya llevamos cinco días parados aquí. No hay ningún sitio donde tirar la basura, ni aseos. Estamos a punto de quedarnos sin provisiones, sin agua, sin pan y cosas así. Y aquí no hay ninguna tienda, nada de eso. Y lo más importante, no sabemos cuánto tiempo tendremos que estar aquí. Porque nadie sabe nada. Nadie sabe nada en concreto", confiesa Marek, un camionero que transporta grano desde Ucrania.

Por el momento, Hungría afirma que plantea reanudar el transito de importaciones de Ucrania si Bruselas aplica las protecciones adecuadas a los agricultores húngaros. El ministro de Agricultura de Hungría, Istvan Nagy, ya dejó claro que el objetivo de esta prohibición hasta el 30 de junio es dar a la UE para que se "replantee" la situación.