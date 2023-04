Por Euronews en español

En Ucrania, la Facultad de Medicina de Leópolis, vuelve a acoger a sus estudiantes de la India, dispuestos a cursar su quinto año de carrera.

Muchos se marcharon cuando empezó la guerra y vuelven ahora para terminar lo que empezaron. Abandonar significaría perder los últimos cuatro años de formación y haber gastado 5 000 dólares anuales en gastos universitarios sin lograr el diploma.

"Fue una sensación muy diferente, porque por primera vez en la vida vivíamos este tipo de cosas (la guerra)", cuenta Kartikey Tripathi, estudiante de quinto de medicina. "Más que nosotros, nuestros padres estaban muy mal en la India porque no sabían exactamente lo que estaba pasando allí y todo el mundo estaba aterrorizado".

La Universidad ha acondicionado refugios para mantener a salvo a los estudiantes en caso de alarma antiaérea, como se encarga de recordar la vicedecana de la Universidad, Natalia Chukhrai: "Ahora, cuando los estudiantes extranjeros regresan, nos preocupamos por su seguridad. Organizamos y equipamos refugios donde los estudiantes pueden bajar en caso de alarma."

En la India, un curso similar costaría mucho más caro, en torno a unos 12 000 dólares al año. Para Madhur Utkarsh, que también cursa quinto de carrera, no había más opciones:

"Estamos en el quinto año, no tenemos tantas opciones de ir a otros lugares. En otras partes del mundo no nos aceptarían, porque en el último año sólo hemos hecho prácticas y no hemos estudiado tanto. Estas son las razones por las que estamos aquí".

La Universidad Médica de Leópolis acoge estudiantes de más de 40 países. Tras varios meses ciertamente difíciles, vuelve a resurgir.