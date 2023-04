Por EFE

Decenas de miles de personas convocadas por la organización ecologista Extinction Rebellion se manifestaron este sábado en Londres coincidiendo con el Día de la Tierra, en la segunda de cuatro jornadas de acción contra el cambio climático.

Unos 60 000 manifestantes, según los organizadores, participaron en una marcha con pancartas y disfraces de animales desde la abadía de Westminster, pasando por varios edificios oficiales, hasta la plaza del Parlamento, donde escenificaron una "muerte colectiva" en memoria de la biodiversidad perdida.

En estas cuatro jornadas entre el viernes y el lunes, Extinction Rebellion se propone atraer a multitudes para reclamar al Gobierno más medidas contra el combustible fósil y para limitar el calentamiento del planeta.

Los convocantes cuentan con el apoyo, entre otros, de la actriz Juliet Stevenson, la escritora Zadie Smith, el productor y compositor Brian Eno, la defensora de los derechos humanos Bianca Jagger y el grupo "She Drew The Gun", según un comunicado.

Secundan la iniciativa, bautizada como "The Big One", más de 200 grupos de justicia ambiental y social, incluidos Greenpeace, War on Want, Avaaz, Global Justice Now, Don't Pay UK y el sindicato PCS.

Exigencias a Sunak

El viernes, unos 20 000 activistas formaron piquetes delante de edificios públicos para denunciar el fracaso de las políticas climáticas, mientras que este sábado la marcha reivindica la biodiversidad.

Aunque el tercer día de acción, el domingo, coincidirá con la maratón de Londres, los organizadores, que han suavizado el estilo de las protestas ante las críticas recibidas en el pasado, se han comprometido a no interrumpirlo.

Al anunciar "The Big One", Extinction Rebellion planteó dos demandas al Ejecutivo del primer ministro, Rishi Sunak: que ponga fin a todos los nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón y que organice Asambleas de Ciudadanos "para que la gente pueda contribuir a decidir cómo acabar con la era de los combustibles fósiles".

Los ecologistas tienen previsto intensificar su campaña si el Gobierno "no responde adecuadamente" para las 17:00 hora local (16:00 GMT) del lunes 24 de abril.