El Ministerio de Defensa del Reino Unido afirma que en abril de 2023, es muy probable que el promedio de bajas diarias de Rusia haya descendido en torno a un 30 %. Esto es consecuencia de las excepcionalmente elevadas que se produjeron entre enero y marzo de 2023.

Es muy probable que las bajas rusas se hayan reducido, ya que su intento de ofensiva invernal no ha logrado sus objetivos y las fuerzas de Moscú se centran ahora en prepararse para la contraofensiva ucraniana prevista.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en sus siglas en inglés) detalla que las fuerzas rusas continuaron los ataques terrestres en Bajmut y sus alrededores, pero no lograron ninguna ganancia territorial confirmada en la ciudad ucraniana los días 23 y 24 de abril.

Tras más de 10 meses de esfuerzos por parte del ejército ruso por capturar Bajmut, el líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, afirmó que la caída de Bajmut no cambiará la situación operativa de Rusia en el eje de la región de Donetsk.

Prigozhin afirmó que el trabajo de Wagner es desgastar a las fuerzas ucranianas antes de una posible contraofensiva.

El 22 de abril, el ISW evaluó que las fuerzas ucranianas habían establecido una presencia duradera en ciertas zonas de la orilla oriental de la región de Jersón, pero no una cabeza de puente.

Este lunes, el grupo de expertos emitió una aclaración diciendo: "El ISW no considera que las fuerzas ucranianas hayan establecido una cabeza de puente a través del río Dnipro".

A continuación, el ISW emitió una declaración separada en relación con la cobertura de las próximas operaciones contraofensivas ucranianas anunciadas, asegurando:

"El ISW se compromete a hacer todo lo posible para evitar comprometer la seguridad operativa ucraniana o decir a las fuerzas rusas algo que no sepan ya. El ISW no hará ningún tipo de pronóstico sobre lo que las fuerzas ucranianas podrían o no hacer, y mucho menos dónde o cuándo podrían hacerlo. Tendremos especial cuidado en evitar declaraciones que puedan interpretarse como pronósticos en las próximas semanas".