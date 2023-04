Aumenta a dos el número de muertos que **dejó el ataque ruso contra el museo de historia de la ciudad de Kúpiansk,**en Ucrania.

El jefe de la administración militar de esta ciudad afirma que no había instalaciones militares en la zona atacada, y que fue una suerte que no hubiera más víctimas.

"Aquí no hay nada militar en absoluto, es un sitio puramente civil donde siempre hay mucha gente. Afortunadamente, hoy no ha habido entrega de ayuda humanitaria, así que no ha habido (otras) víctimas, no había gente en la parada de autobús, así que nos hemos limitado al número de personas que conocemos hasta ahora", declaró Andrii Kanashevich, jefe de la administración militar de la ciudad.

La búsqueda de cadáveres y posibles supervivientes concluyó después de tres horas y media. Kupiansk, en la región de Járkov, ha sido escenario de combates en los últimos meses, y fue alcanzada por varios misiles rusos S-300, entre ellos el que destruyó el museo.

Grupo Wagner buscaría fortalecerse

La labor del grupo de mercenarios Wagner ha sido crucial en las recientes acciones de Rusia en Ucrania. En imágenes difundidas por el servicio de prensa de Concord, se ve al jefe del grupo, Yevgeni Prigozhin de visita en un campo de entrenamiento, en el que aparentemente llama a nuevos reclutas para que se unan al grupo.

"Ayer sólo eran tipos normales", decía Prigozhin señalando a la gente en lo que parece un centro de entrenamiento de Wagner. "Hoy defienden nuestro país, defienden la justicia, la Tercera Guerra Mundial ya está cerca", añadió Prigozhin.

Prigozhin ha criticado al Ministerio de Defensa ruso por la falta de resultados en el frente.