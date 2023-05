Por Euronews

La matanza ha despertado el debate sobre el control de armas. El presidente serbio, Aleksandar Vučić propone la revisión de todos los permisos expedidos. Un estudio reciente sitúa a Serbia en el tercer puesto de la clasificación de armas de fuego en circulación, con 39 armas por cada 100 habitantes.

En Serbia, luto en la capital Belgrado por la muerte de ocho niños y un vigilante en un tiroteo perpetrado en una escuela por un alumno de 13 años. El atacante hirió a otros 6 niños y a una profesora antes de ser detenido. Según la policía, el agresor hizo una lista de las personas a las que pretendía asesinar y planeó el ataque durante un mes.

El estado de salud de dos de los heridos y de una docente es muy grave

"Los niños murieron. Otras personas también. Nunca debería haber ocurrido. Sucede, pero es humano decir que lo sientes y que es algo terrible", declaraba al borde de las lágrimas una profesora.

"Tengo suerte de que mi hijo esté vivo, de nuevo me pongo en el lugar de esos padres, los que perdieron a sus hijos para siempre. No sé qué decir. Esto no está en el espíritu de nuestra sociedad, es la primera vez que ocurre", decía el padre de un alumno de la escuela.

El tiroteo ha provocado el debate sobre el control de armas

El atacante llevaba dos armas, tres cargadores y cuatro cócteles Molotov. El sospechoso habría utilizado dos pistolas de su padre, ambas con permiso legal. La matanza ha conmocionado a todo el mundo provocando el debate sobre el control de armas.

El presidente serbio, Aleksandar Vučić, lidera una propuesta con varias medidas nuevas, entre ellas una moratoria sobre la expedición y porte de armas y la revisión de todos los permisos de armas que han sido expedidos.

El presidente serbio propone la revisión de todos los permisos de armas expedidos

El presidente serbio se dirigió al país "unido en el dolor" tras el mortífero tiroteo.

"En su declaración, el chico (el sospechoso) demostró que lo había planeado todo. Lo explicó de una manera extraña, que no se puede explicar a la gente que ha perdido a sus hijos", declaró Aleksandar Vučić, presidente serbio.

Serbia está entre los tres primeros países por número de armas de fuego en circulación

El chico practicaba con su padre en polígonos de tiro y así había aprendido a disparar. La fiscalía también indicó que ha pedido un análisis toxicológico de la sangre del agresor.

Un estudio reciente sitúa a Serbia en el tercer puesto de la clasificación de armas de fuego en circulación, con 39 armas por cada 100 habitantes.

Las autoridades culpan a las guerras de la antigua Yugoslavia durante la década de 1990.