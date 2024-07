Por Euronews & AP

'Stellantis' ha inaugurado su centro de producción de coches eléctricos del nuevo Fiat Grande Panda en Serbia. La filial balcánica del grupo de empresas multinacional de la industria automotriz comenzó el lunes la fabricación en serie de un vehículo concebido para impulsar la ofensiva eléctrica del constructor; un automóvil llamado a revolucionar el sector.

El presidente serbio, Aleksandar Vučić, y el director general de Stellantis, Carlos Tavares, asistieron a la ceremonia celebrada en Kragujevac, donde se encuentra el centro de producción de los vehículos. Así, dos años después de que los representantes del Gobierno de Serbia y Fiat Chrysler Automobiles firmaran un acuerdo sobre una inversión conjunta de 190 millones de euros en la fábrica de Kragujevac, Stellantis inauguró las instalaciones de la planta balcánica en la que se construirán los coches.

Una versión eléctrica y otra híbrida para el nuevo Fiat Grande Panda

La producción en serie del nuevo Fiat Grande Panda en la fábrica serbia del grupo Fiat Chrysler Automobiles, FCA, en Kragujevac comenzará oficialmente dentro de dos meses, según ha declarado Stellantis. El nuevo Panda desembarcará primero en Europa, y Oriente Medio y África, y estará disponible en su versión eléctrica y también en la híbrida.

"Estamos convencidos de que la electrificación apoyará la transformación de la economía de Serbia, asegurando su crecimiento futuro gracias a la integración vertical de la movilidad eléctrica sostenible. Nosotros formamos parte de esta transformación", declara Silvia Vernetti, directora de Planificación Corporativa Global de Stellantis.

"Sabemos que nuestra responsabilidad es escribir un capítulo más de Fiat en este país. Fiat ya estuvo presente aquí en 1950, y tenemos la responsabilidad de seguir avanzando", indica Carlos Tavares, director general del grupo automotriz.

"Ya nos estamos preparando para el próximo modelo. Si no tenemos éxito en este proyecto, si no conseguimos un buen precio y hacemos todo lo necesario para que este coche, esta belleza, sea un éxito en el mercado, no tendremos otra oportunidad. Además, queremos un hijo, un nieto y un bisnieto del Grande Panda, queremos producir coches durante muchos más años y décadas aquí, en Kragujevac", señala Aleksandar Vučić, presidente de serbia.