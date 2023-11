La OTAN le pide a Serbia y Kósovo que alivien tensiones

Por euronews

Al final de una visita de dos días a los Balcanes, el Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg ha pedido a Serbia y Kósovo que alivien las tensiones.

PUBLICIDAD

En Belgrado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg ha pedido a Serbia y Kosovo que alivien las tensiones.

Stoltenberg instó al presidente serbio, Aleksandar Vucic, a no enviar más soldados a la frontera: "Informé al secretario general Stoltenberg sobre el hecho de que el 13 por ciento de los serbios abandonaron el norte de Kósovo y Metohija en el último año debido a la enorme presión, arrestos, acoso y amenazas del régimen de Kósovo. Si eso no es violencia, entonces no "Sabemos lo que es la violencia. Me dirijo al Occidente colectivo y no a la OTAN cuando hablo de eso".

Vucic envió refuerzos tras de un ataque perpetrado por militantes serbios locales en el norte de Kósovo en septiembre, en el que murieron en un tiroteo un policía y tres de los serbiokosovares atacantes. Vucic dijo que los serbios también fueron víctimas.

Stoltenberg acogió con satisfacción una propuesta de la UE para crear una Asociación de Municipios de Mayoría Serbia para así reducir las tensiones:"Este sería un paso clave hacia la normalización de las relaciones. Hago un llamado a Belgrado y Prístina para que participen de manera constructiva en el diálogo facilitado por la UE; este es el único camino hacia una paz y estabilidad duraderas".

Este lunes, Stoltenberg impulsó un mensaje similar en las conversaciones con los líderes de Kósovo en Prístina. Desde Bruselas han advertido a ambas partes que no poner fin a las hostilidades socavaría las esperanzas de unirse al bloque.