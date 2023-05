Serbia | Armados hasta los dientes

Por euronews

El número de armas registradas en Serbia habría disminuido permanentemente en los últimos diez años desde el millón doscientos mil de 2012 al poco menos de 800.000 de 2023 que confirmó este jueves el presidente serbio Alexandr Vucic.

Tiroteos mortales como el que mató a nueve personas en una escuela de Belgrado el miércoles 3 de mayo y un día después dejó al menos ocho muertos en Maldenovac son infrecuentes en toda Europa.

En Serbia fue el primer tiroteo masivo en una escuela. El shock en el país es total.

Sin embargo, los datos recopilados por un experto en armas serbio y un proyecto de investigación independiente con sede en Suiza sugieren

que Serbia ocupa el tercer lugar en el mundo en número de armas por habitante, después de Estados Unidos y Yemen. Se estima que hay 39 armas por cada cien serbios. Algo a considerar para el experto en control de armas Aaron Karp, asesor de la organización Small Arms Survey, quien dice que es difícil obtener datos fiables sobre los países de los Balcanes: “La región tiene una cultura de armas de fuego muy fuerte. Entonces, las armas se van a quedar allí. Un gran avance sería traer más armas al sistema de registro y ese es un debate nacional importante que el país ha estado posponiendo. ha mejorado en muchos sentidos. Pero el cumplimiento no es tan bueno como debería ser. El cumplimiento está lejos de ser lo que debería ser".

El presidente serbio, Alexandr Vucic, también citó estas cifras y propuso limitar las licencias de armas, de cuarenta a treinta mil, una moratoria de dos años en la emisión de nuevas licencias de armas y controles estrictos sobre cómo los dueños de armas las guardan en casa. Todo ello sin olvidar que el número de armas ilegales provenientes de la Guerra de los Balcanes o del tráfico por el propio país podría superar el millón y medio, apuntan las estimaciones.

Pero para Karp es importante distinguir de qué tipo de armas se trata: "Las armas realmente peligrosas son semiautomáticas. Son armas modernas. Las armas realmente viejas son el rifle del gran abuelo. Es peligroso, pero no se puede usar para matar en masa. Simplemente no es adecuado para eso. Si la ley y el registro si las medidas de seguridad pueden abordar las armas modernas, eso es un gran avance. (...) Esta es una parte muy particular del mundo. Hay una lección en todo esto. Puede haber necesidad de soluciones diferenciadas. Y muchas de las políticas que se han seguido en Serbia y los países vecinos han sido un tipo europeo muy uniforme de políticas de control de armas. Puede haber una necesidad de algo diferente".

