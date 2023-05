Por Euronews

No a las armas en Serbia. Muchos ciudadanos serbios han empezado a entregar sus armas en comisarías de todo el país. Reaccionan así, aún conmocionados, a dos ataques con armas de fuego que la semana pasada causaron 17 muertos, entre ellos ocho niños de un colegio.

La amnistía por la posesión ilegal de armas de fuego es una de las medidas con las que ha respondido el Gobierno.

“Aprovecho para hacer un llamamiento a los ciudadanos para que lleven libremente a las comisarías cualquier tipo de arma que tengan en su poder, que no las tiren, que no las abandonen en el espacio público, aumentando así el nivel de peligrosidad social, porque un arma puede volver a estar en posesión de personas no autorizadas", declaró el Secretario de Estado del Ministerio del Interior, Zeljko Brkic.

El plazo dado para deshacerse de las armas acaba este viernes. El ejecutivo también ha aumentado la seguridad en las escuelas.

Miles de personas se manifestaban este lunes pidiendo la dimisión de los ministros de Educación e Interior, y mostrando además su repulsa a la promoción de la violencia percibida en algunos medios de comunicación.

En un país donde circulan infinidad de armas herencia de la guerra de los Balcanes, muchos creen que las medidas adoptadas se quedan cortas. Los autores de los tiroteos tenían trece y 21 años.