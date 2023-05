Un tribunal estadounidense publicó el viernes por primera vez el vídeo de una declaración de Doland Trump en su juicio por violación.

En el vídeo, grabado el 19 de octubre de 2022, el expresidente estadounidense niega las acusaciones y llama "mentirosa" y "enferma" a E. Jean Carroll, la demandante. Reitera que no la conoce y que "no" es su "tipo". Una vez que el abogado le muestra una foto suya delante de Carroll en una fiesta antes de su supuesto encuentro en 1996, confunde a la denunciante con su ex mujer Marla.

E. Jean Carroll, la ex periodista de 79 años, acusó en un libro a Donald Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York.

Trump también fue interrogado por el infame vídeo "Access Hollywood" en el que Trump se jactaba de agarrar los genitales de las mujeres. Dijo, como ya había hecho antes, que estaba participando en una "charla de vestuario". Trump justificó sus comentarios sobre la posibilidad de que los famosos se salgan con la suya con las mujeres, diciendo: "Históricamente eso es cierto con las estrellas".