La Liga Árabe readmite al Gobierno sirio de Al Asad

Por Euronews

La decisión de la Liga Árabe de readmitir a Siria en sus filas tras más de una década de suspensión ha sido criticada por Estados Unidos, Reino Unido y los rebeldes sirios

Los ministros de Asuntos Exteriores de 13 de los 22 países miembros del grupo estuvieron presentes en la reunión de El Cairo en la que se tomó la decisión de readmitir a Siria. En ella destacaron la necesidad de poner fin a la guerra civil en Siria y a la consiguiente crisis de refugiados y tráfico de drogas.

Pero los sirios que viven en la provincia septentrional de Idlib, controlada por los rebeldes, han expresado su "conmoción" acusando a los países árabes de "blanquear" al régimen del presidente Bashar al Assad y cuestionando su destino tras la decisión.

"Para nosotros, los sirios que vivimos en campamentos en el norte, ha sido una gran y desafortunada conmoción. En lugar de que los líderes árabes nos ayuden y nos saquen de esos campos donde sufrimos y vivimos con dolor, blanquearon las manos criminales y asesinas", explica Abdul Salam Yousef, un sirio desplazado de 49 años.

"No nos benefició el hecho de que [el régimen] no estuviera en la Liga Árabe, así que ¿qué pasará si forma parte de ella? Esto no significa nada para nosotros porque somos desplazados y nos hemos visto obligados a abandonar nuestras ciudades. Son como él. Por eso le readmitieron. Son todos unos inútiles", lamenta ashad al-Deek, también desplazado por la guerra.

La pertenencia de Siria a la Liga Árabe fue revocada después de que el presidente Bashar al Assad ordenara una represión de los manifestantes en marzo de 2011 que sumió al país en una guerra civil que desde entonces ha matado a casi medio millón de personas y desplazado a otros 23 millones.

Estados Unidos y Reino Unido se encuentran entre los países occidentales que han declarado recientemente que no restablecerán relaciones con el gobierno del presidente Assad.