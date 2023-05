Orikhiv es la última ciudad bajo control ucraniano en la región de Zaporiyia. Los habitantes que no han huido sobreviven en refugios a los incesantes bombardeos

Orikhiv es la última localidad bajo control ucraniano en la sureña región de Zaporiyia. A solo siete kilómetros, está el frente de combate.

La mayoría de la población ha huido, salvo unas mil personas, que tratan de sobrevivir en refugios subterráneos a los incesantes bombardeos rusos a la espera de la anunciada contraofensiva ucraniana.

"Los enemigos no me verán llorar" afirma una voluntaria

"Es muy triste y me hace sufrir. Lo veo todos los días. Cuando voy al trabajo por la mañana, hay una casa. Cuando vuelvo por la tarde, ya no hay casa. Es muy triste y podría llorar todos los días, pero no lo haré. Los enemigos no me verán llorar", dice Svitlana Romashko, que trabaja como voluntaria en uno de los refugios.

El refugio que vemos está debajo de una escuela. La gente acude aquí para ducharse, lavar la ropa y comer. Las imágenes que ilustran el reportaje fueron grabadas, en su mayoría, por el periodista francés de AFP Arman Soldin, muerto cerca de Bajmut en un bombardeo ruso el martes por la tarde.

A medida que la guerra avanza, la comida adquiere cada vez más importancia en todo el país.

En Kiev, voluntarios preparan barritas energéticas y borscht deshidratado

En Kiev, los voluntarios buscan soluciones para alimentar a los soldados que luchan en el frente.

Por ejemplo, utilizan frutos secos para crear barritas energéticas. También están adaptando un plato ucraniano, la tradicional sopa borscht de remolacha y col. Preparan una versión con verduras secas que solo necesita ser rehidratada.

"En el frente, lo principal es la munición y la comida. Los alimentos preparados de esta forma son muy convenientes porque son compactos. Se pueden guardar en un paquete como este, en una bolsa, en un bolsillo de la chaqueta o incluso debajo del chaleco antibalas", apunta una voluntaria.