Por Euronews

El Comité que analizaba la situación cada tres meses ha recomendado la medida. En estos diez meses la enfermedad se ha extendido a 111 países provocando 140 muertes.

La Organización Mundial de la Salud desactiva la emergencia internacional por la viruela del mono, diez meses después de declararla. Lo anunciaba su director general:

"El Comité de Emergencia para la viruela del mono se reunió y me aseguró que el brote multinacional de Mpox ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo".

Tedros Adhanom Ghebreyesus se había reunido previamente con el comité que analizaba la situación cada trimestre.

Con origen en África central y occidental, la enfermedad viral se ha extendido por 111 países, provocando 140 muertes.