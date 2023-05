Por Euronews en español

Kyriakos Mitsotakis confirma las segundas elecciones. El primer ministro griego reafirmó este lunes su intención de no intentar formar un Gobierno de coalición. Pocas horas después de recibir el encargo para formar un nuevo Gobierno, el ganador de este domingo informó a la presidenta del país, Katerina Sakelaropulu, que no se dan las condiciones para que su partido pueda liderar, junto a algún otro grupo, una nueva legislatura.

"Creo que no hay esencialmente ninguna condición para la formación de un Gobierno por parte de este Parlamento", decía Mitsotakis, "y desde luego quiero señalar que, si el sistema electoral que se aplicará en las próximas elecciones estuviera en vigor ayer, Nueva Democracia tendría ya una fuerte mayoría parlamentaria que superaría los 170 escaños".

Desde la oposición, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, no dudaba en culpar al resto de partidos de la derrota sufrida por la izquierda con el sistema proporcional.

"He aprendido en los momentos difíciles a asumir la responsabilidad y a no abandonar la lucha. Aquí estoy. No me rendiré ni siquiera ahora, ni siquiera en medio de una lucha difícil".

La intención de Mitsotakis, y así se lo ha hecho saber a sus rivales, es la de celebrar las próximas elecciones el 25 de junio. En ellas, con un nuevo sistema de conteo y de repetirse los resultados del domingo, su victoria sería definitiva.

Y es que en los nuevos comicios se introducirá un premio de hasta 50 escaños al partido más votado, lo que muy probablemente permitiría a Nueva Democracia obtener la deseada mayoría de 151 de los 300 escaños del Parlamento.

De acuerdo con la ley, Sakelaropulu entregará este martes el encargo de formar gobierno al exprimer ministro izquierdista Alexis Tsipras, de Syriza, que con un 20 % fue la segunda formación más votada el domingo. Sus opciones formar Gobierno, no obstante, son prácticamente nulas.