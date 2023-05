Nuevos enfrentamientos en Sudán tras firmar el alto el fuego

Por Euronews

El ejército sudanés resiste el intento de los paramilitares de avanzar hacia su principal base aérea, cerca de la capital, Jartum. Las dos partes retoman los combates poco después de firmar un nuevo alto el fuego

El ejército sudanés resiste el intento de los paramilitares de avanzar hacia su principal base aérea, cerca de la capital, Jartum. Las dos partes retomaron los combates pocas horas después del acuerdo de un alto el fuego de una semana en el marco de las conversaciones en curso en Arabia Saudí.

El alto el fuego firmado, el último tras muchas treguas sucesivas que han sido violadas sistemáticamente, entrará en vigor a las diez menos cuarto de la noche de este lunes.

El Papa expresó el domingo su consternación por el hecho de que continúen los combates en Sudán y pidió a la comunidad internacional que no escatime en esfuerzos para que prevalezca el diálogo que alivie los enfrentamientos: "Por favor, no nos acostumbremos a los conflictos y a la violencia, y no nos acostumbremos a la guerra, por favor".

Los combates enfrentan al ejército sudanés, dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan, con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, dirigidas por el ex adjunto del primero, Mohamed Hamdan Daglo.

Alrededor de 1.000 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas a lo largo de las semanas de enfrentamientos, dejando a millones más con falta de acceso a agua, electricidad o medicinas.