El islamólogo Tariq Ramadan ha sido absuelto de los cargos de violación y coacción sexual que se le imputaban en Ginebra.

El islamólogo Tariq Ramadan ha sido absuelto de los cargos de violación y coacción sexual que se le imputaban en Ginebra.

El tribunal que lo juzgó consideró que no había pruebas contra él y - en lugar de la pena de tres años de prisión solicitada por el fiscal - ordenó indemnizar a Ramadan con unos 151 000 francos suizos. Una sentencia que ha sido elogiada por su abogada defensora:

"Espero que este veredicto sirva para concienciar, porque no hay nada peor que ser acusado de un delito que no has cometido. La verdad está ahora en marcha y esperamos que llegue lejos", declaró la abogada Yaël Hayat ante los medios.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en 2008, pero la demandante no los denunció hasta 10 años después.

Mientras tanto, el famoso islamólogo, que ahora tiene 60 años, fue denunciado por hechos similares en Francia. En 2018 pasó 9 meses en prisión preventiva y allí le espera otro juicio por violación.