El magnate de los medios de comunicación Harvey Weinstein fue condenado por violación en 2020, pero la sentencia fue anulada en abril. Actualmente cumple condena por una violación en Los Ángeles, que está recurriendo.

La Fiscalía de Manhattan anunció el martes su intención de presentar nuevos cargos por agresión sexual contra Harvey Weinstein, en previsión de un nuevo juicio en noviembre contra el magnate de los medios de comunicación caído en desgracia.

La fiscal adjunta del distrito, Nicole Blumberg, declaró ante el tribunal están investigando activamente las denuncias de violación ocurridas en Manhattan dentro del plazo de prescripción.

Dijo que algunas posibles víctimas que no estaban dispuestas a dar un paso adelante durante el primer juicio de Weinstein en Nueva York han indicado que ahora están dispuestos a testificar.

Pero cuando el juez le preguntó, Blumberg dijo que los fiscales aún no han presentado sus conclusiones al jurado. También dijo que no podía proporcionar al tribunal un calendario de cuándo se completará su investigación.

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, con su cliente sentado a su lado en una silla de ruedas, sugirió que la investigación era simplemente una táctica dilatoria de los fiscales, diciendo que algo similar ocurrió antes del juicio inicial por violación.

"Una vez más, están haciendo el '1-800-Get-Harvey", dijo fuera de la corte después de la audiencia de la mañana. "Están tratando de encontrar a alguien más que se presente porque supongo que sienten que su caso actual no es lo suficientemente fuerte".

En el tribunal, Blumberg rechazó la idea y dijo que el plan de la Fiscalía es proceder a juicio en otoño. "Ciertamente no hay tácticas dilatorias por nuestra parte", dijo. "Estamos procediendo de la manera más expeditiva".

Cuando el juez Curtis Farber le preguntó qué mes preveía, Blumberg respondió: "Noviembre sería un plazo realista".

Weinstein lleva cinco años en prisión

Aidala dijo que su cliente simplemente quiere que el juicio se celebre lo antes posible, señalando que está en su quinto año de encarcelamiento. "Está sufriendo enormemente", dijo Aidala, añadiendo que el hombre de 72 años sufre de degeneración macular, líquido en los pulmones y el corazón y diabetes que está "por las nubes" debido a la mala alimentación entre rejas.

"Básicamente, no recibe tratamiento para nada de esto", dijo Aidala. "No es un hombre joven. Es un hombre enfermo". "Estas tácticas de los fiscales no son más que retraso, retraso, retraso", añadió.

Entre los presentes en la abarrotada sala el martes se encontraba Jessica Mann, una de las víctimas de Weinstein. Mann no habló con los periodistas, pero los fiscales han dicho que está dispuesta a testificar de nuevo.

La otra acusadora de Weinstein, Mimi Haley, no asistió a la audiencia del martes y ha expresado su renuencia a pasar por el trauma de testificar de nuevo. Su abogada, Gloria Allred, dijo en un correo electrónico que su cliente aún no ha tomado una decisión sobre su participación en el nuevo juicio.

Weinstein mantiene que cualquier actividad sexual fue consentida

Actualmente se encuentra bajo custodia en el complejo carcelario de la ciudad de Rikers Island, donde sus abogados se quejan de que no está recibiendo la atención médica adecuada y permanece esencialmente en régimen de aislamiento.

"Estaba en mejores condiciones antes de que se revocara su caso, cuando se encontraba en un centro hospitalario del norte del estado y recibía tratamiento y medicación", declaró Aidala el martes tras la vista.

En abril, el más alto tribunal de Nueva York anuló la condena por violación de Weinstein tras determinar que el juez del juicio había permitido injustamente testimonios en su contra basados en acusaciones de otras mujeres que no formaban parte del caso.

La sentencia reabrió un doloroso capítulo en el ajuste de cuentas de Estados Unidos con la mala conducta sexual de figuras poderosas. La era #MeToo comenzó en 2017 con una avalancha de acusaciones contra Weinstein.

Weinstein, que había estado cumpliendo una condena de 23 años en Nueva York, también fue condenado en Los Ángeles en 2022 por otra violación y sigue condenado a 16 años de prisión en California. Pero en una apelación presentada el mes pasado ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California, los abogados de Weinstein argumentaron que no tuvo un juicio justo en Los Ángeles.