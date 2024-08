La tradición de Barack Obama de compartir listas de su música y películas favoritas dos veces al año continúa. Esto es lo que el ex presidente de Estados Unidos escucha actualmente

PUBLICIDAD

El ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama ha dado a conocer su lista de canciones del verano, y este año ha escuchado a Charli XCX, Billie Eilish, Shaboozey y Beyoncé.

Su lista consta de más de 40 canciones, entre las que se incluyen nuevos grupos y algunos clásicos como Bob Marley & the Wailers, Blackstreet, The Rolling Stones y Etta James.

Obama escribió: "Con el verano llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente - y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. Espero que encuentres algo nuevo que escuchar".

Obama, que recientemente apoyó la campaña presidencial de Kamala Harris, ha estado publicando listas de reproducción anuales cada verano desde 2015, cuando todavía estaba en la Oficina Oval.

Una pregunta común es si en realidad selecciona sus listas de reproducción él mismo, con muchos cuestionando si tiene un equipo detrás de él haciendo sus selecciones frecuentemente brillantes.

Obama refutó las afirmaciones de que un equipo está detrás de sus selecciones, diciendo al cómico Hasan Minhaj: "Estoy muy contento de tener esta oportunidad. La gente se cree los libros y las películas, pero las listas de reproducción, de alguna manera piensan -y esto viene sobre todo de gente joven como vosotros- de alguna manera, todos pensáis que inventasteis el rock 'n' roll. Tú inventaste el hip-hop. Y así el hecho de que mis listas son, ya sabes, bastante increíble - la gente parece pensar, bueno, debe haber tenido algún interno de 20 años que estaba averiguando este último corte. ¡No, tío! Está en mi iPad ahora mismo".

Aquí está la lista de reproducción de Barack Obama para el verano de 2024. Comprueba cómo se compara con nuestra lista de los mejores álbumes de 2024 hasta la fecha.

Shaboozey: 'A Bar Song (Tipsy)'

Charli XCX: '365

Billie Eilish: 'Chihiro'

Tems: 'Love Me Jeje'

Artemas: 'Me gusta cómo me besas'

Tommy Richman: 'Million Dollar Baby'

Hope Tala: 'Ni siquiera puedo llorar

Blackstreet: 'No Diggity' [ft. Dr. Dre y Queen Pen]'

Enny: 'Charge It'

Carminho: 'O Quarto (Soundtrack Version)'

Calimossa: '¿Qué hay en el té?'

Hubert Sumlin & Keith Richards: 'Amo la vida que vivo, vivo la vida que amo'

PJ Morton: 'Say So' [ft. Jojo]

Cleo Sol: 'Why Don't You' (¿Por qué no?)

The Miracles: 'You've Really Got a Hold on Me'

H.E.R.: 'Process'

2Pac: 'How Do U Want It' [ft. K-Ci y Jojo]

Sting: 'If You Love Somebody Set Them Free' (Si quieres a alguien, libéralo)

Lucinda Williams: 'Unsuffer Me'

Jill Scott: 'Golden'

The Rolling Stones: '(I Can't Get No) Satisfaction'

Saweetie: 'My Best'

Charles Mingus: 'Reunión de oración del miércoles por la noche'

Norah Jones: 'Come Away With Me'

Common: 'The People'

Etta James: 'Don't Cry Baby'

Chris Jedi, Gaby Music, & Dei V: 'Bad Boy' [ft. Anuel AA y Ozuna]

Rema: 'Yayo'

Bonny Light Horseman: 'Old Dutch'

Willow 'Síntoma de Vida'

Moneybagg Yo: 'Whiskey Whiskey' [ft. Morgan Wallen]

Myles Smith: 'Stargazing'

GloRilla & Megan Thee Stallion: 'Wanna Be'

Tyla, Gunna y Skillibeng: 'Jump'

Bad Bunny & Feid: 'Perro Negro'

Paul Russell: 'Lil Boo Thang'

Digable Planets: 'Rebirth of Slick (Cool Like Dat)'

Bob Marley & the Wailers: 'Them Belly Full (But We Hungry)'

Nick Drake: 'Una de estas cosas primero'