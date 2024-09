Se han anunciado las nominaciones a los Country Music Awards y una superestrella está notablemente ausente de la lista...

A pesar de convertirse a principios de año en la primera mujer negra que logra un álbum country número uno con 'Cowboy Carter', Beyoncé ha sido desestimada en los Country Music Awards (CMA).

Su álbum country no ha obtenido ni una sola nominación en los premios más prestigiosos del género, lo que ha generado polémica ya que su canción 'Texas Hold 'Em' también se convirtió en el primero de una mujer negra en alcanzar el primer puesto de la lista 'Billboard' de canciones country.

En cambio, Morgan Wallen, Cody Johnson y Chris Stapleton, ganadores de varios premios de los CMA, han recibido varias nominaciones antes de la ceremonia del 20 de noviembre en Nashville.

Algunos de los colaboradores de Beyoncé, como Post Malone y Shaboozy, también obtuvieron nominaciones, con este último nominado a mejor artista nuevo y sencillo del año con 'A Bar Song (Tipsy)'.

Shaboozey, que participó en dos canciones de 'Cowboy Carter', es el primer artista negro en encabezar simultáneamente la lista country y la 'Billboard Hot 100'.

Utilizó las redes sociales para dar las gracias a Beyoncé por "abrirnos una puerta, iniciar una conversación y regalarnos uno de los álbumes country más innovadores de todos los tiempos".

Obviamente, los fans de Beyoncé se sintieron decepcionados y compartieron su enfado en redes sociales: "Objetivamente, es una locura que Bey (Beyoncé) no recibiera ni una sola nominación a los CMA", dijo una usuaria.

No se sabe si Beyoncé presentó su música para que fuera tenida en cuenta, pero la enemistad de la artista con los CMA no es ningún secreto. Aludió a ello al explicar el ímpetu de 'Cowboy Carter', declarando a principios de este año que el álbum "nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida... y estaba muy claro que no lo era".

Este comentario se interpretó como un guiño a los CMA de 2016, cuando su interpretación de la canción 'Daddy Lessons' con las Chicks provocó abucheos e importantes reacciones en contra.

"Debido a esa experiencia, hice una inmersión más profunda en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical", añadió Beyoncé.

'Cowboy Carter' fue un éxito instantáneo para Beyoncé, que muchos consideraron no sólo un homenaje, sino también una reivindicación de un legado olvidado de los negros estadounidenses dentro de la música y la cultura country.

A pesar de su éxito, las canciones 'Texas Hold 'Em' y 'Jolene' apenas tuvieron repercusión en la radio country. Una emisora de música country de Estados Unidos, la 'KYKC' de Oklahoma, llegó incluso a ser noticia por negarse en un principio a reproducir la canción, en línea con los comentarios de Beyoncé sobre los CMA "poco acogedores" y su práctica de 'gatekeeping' cultural, que quiere garantizar que ciertas instituciones sigan siendo exclusivas, en particular para las mujeres negras.

La emisora de radio acabó añadiendo las canciones de Beyoncé a la rotación tras una ola de reacciones en redes sociales. Los nominados y ganadores de los CMA son votados cada año por los 7.300 miembros de la Asociación de Música Country y los ganadores se anunciarán el 20 de noviembre.