El sospechoso del aparente intento de asesinato del expresidente Donald Trump se enfrenta a dos cargos federales relacionados con armas, que pueden conllevar una condena combinada de 20 años de prisión.

El expresidente Donald Trump no resultó herido en el ataque del domingo, que se produjo mientras jugaba al golf cerca de su club de Florida. Pero el segundo intento de asesinato contra el candidato republicano en apenas dos meses probablemente perturbará aún más un ciclo electoral ya marcado por la agitación política.

El hombre sospechoso del incidente, Ryan Wesley Routh, acampó afuera del campo de golf en West Palm Beach con comida y un rifle durante casi 12 horas, según documentos judiciales presentados el lunes. Está acusado de acechar al expresidente antes de que un agente del Servicio Secreto abriera fuego, frustrando el posible ataque.

Routh se enfrenta a dos cargos, ninguno de los cuales está directamente relacionado con un intento de asesinato. Uno de ellos es posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto, que está relacionado con algo que hizo hace unos 20 años, cuando tuvo un enfrentamiento con la Policía en Carolina del Norte, y el otro tiene que ver con la posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

Es posible que se presenten cargos adicionales a medida que avance la investigación. Hasta el momento, el motivo no está claro, pero la huella digital del sospechoso sugiere que tenía fuertes opiniones políticas, incluso sobre Ucrania y China.

Estas son las cinco cosas que debe saber sobre lo que sucedió y en qué punto se encuentra la investigación:

Routh, de 58 años, vivió en Carolina del Norte durante la mayor parte de su vida antes de mudarse en 2018 a Kaaawa, Hawái. Él y su hijo dirigían una empresa de construcción de cobertizos, según una versión archivada de la página web de la empresa.

Routh compareció brevemente ante el Tribunal Federal de West Palm Beach el lunes. Había publicado con frecuencia en las redes sociales sobre la guerra en Ucrania y tenía un sitio web en el que buscaba recaudar dinero y reclutar voluntarios para ir a Kiev a unirse a la lucha contra la invasión rusa.

"Lucha y muere para detener la agresión", publicó en X en febrero de 2023 sobre Ucrania. "Todo el mundo debería estar indignado y ayudar". En un vídeo que circula en internet, Routh dijo: "Se trata del bien contra el mal".

Routh durante una protesta en Kiev, Ucrania, en abril de 2022. Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

También escribió por separado en X: "Voy a luchar y morir por Ucrania", e incluso viajó allí.

Un vídeo grabado por The Associated Press mostró a Routh en una pequeña manifestación en la Plaza de la Independencia de Kiev en abril de 2022, dos meses después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenara una invasión del país. Un cartel que sostenía decía: "No podemos tolerar la corrupción y el mal durante otros 50 años o más. Acabemos con Rusia por nuestros hijos". Routh llevaba un chaleco azul con la bandera estadounidense en la espalda.

Ese mismo día, Routh también visitó un monumento improvisado a los "extranjeros asesinados por Putin". Pero Routh nunca sirvió en el Ejército ucraniano ni trabajó con sus militares, dijo Oleksandr Shahuri, del Departamento de Coordinación de Extranjeros del Comando de Fuerzas Terrestres de Ucrania.

Sus creencias no están alineadas con un partido u otro

Mientras tanto, la política de Routh no parece estar alineada de manera consistente con un partido u otro. En junio de 2020, publicó una publicación en X dirigida al entonces presidente Trump para decir que ganaría la reelección si emitía una orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia procesara la mala conducta policial. Ese año, también publicó en apoyo de la campaña presidencial demócrata de la entonces representante estadounidense Tulsi Gabbard de Hawái, quien desde entonces abandonó el partido y apoyó a Trump.

Sin embargo, en los últimos años, sus publicaciones sugieren que se desencantó de Trump y expresó su apoyo al presidente actual, Joe Biden, y a la vicepresidenta y candidata demócrata para las elecciones de noviembre, Kamala Harris. En julio, tras el intento de asesinato de Trump en Pensilvania, Routh instó a Biden y Harris a visitar a los heridos en el tiroteo en el hospital y a asistir al funeral de un exjefe de bomberos asesinado en el mitin.

Los registros de votantes muestran que se registró como votante no afiliado en Carolina del Norte en 2012, y que recientemente votó en persona durante las primarias del Partido Demócrata del estado en marzo de 2024. Los registros federales de financiación de campañas muestran que Routh hizo 19 pequeñas donaciones políticas por un total de 140 dólares (unos 126 euros) desde 2019 utilizando su dirección de Hawái a través de un comité de acción política que apoya a los candidatos demócratas.

Los registros muestran que mientras vivía en Greensboro, Carolina del Norte, Routh tuvo múltiples encontronazos con la Policía. El principal funcionario del FBI en Miami, Jeffrey B. Veltri, dijo que Routh tiene numerosos cargos por delitos graves por bienes robados entre 1997 y 2010. También fue objeto de una investigación cerrada en 2019 cuando alguien informó que era un delincuente en posesión de un arma de fuego, pero Veltri dijo que el informante no confirmaría haber hecho el informe.

Routh fue condenado en 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva, según los registros en línea del Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte.

¿Qué sucedió realmente el día del intento de asesinato?

Los agentes del Servicio Secreto detectaron un arma de fuego que sobresalía de unos arbustos en el campo de golf de West Palm Beach a unos 400 a 500 metros de donde Trump estaba jugando.

Mientras el expresidente se movía por los alrededores, un agente que estaba observando visualmente el área vio al sujeto, armado con lo que percibió como un rifle, e inmediatamente disparó su arma de fuego, dijo el director interino Ronald Rowe Jr. del Servicio Secreto de EE.UU.

Rowe dijo que Routh "no tenía línea de visión hacia el expresidente" y no disparó a los agentes del Servicio Secreto. Routh se alejó a toda velocidad antes de ser capturado en un condado vecino. Un vídeo de la cámara corporal de uno de los agentes que arrestaron a Routh lo mostró caminando hacia atrás con las manos sobre la cabeza en una carretera antes de ser esposado.

El equipo de protección de Trump ha sido mayor que el de algunos de sus pares debido a su alta visibilidad y su campaña presidencial. Su seguridad fue reforzada días antes del intento de asesinato del 13 de julio en Pensilvania debido a una amenaza contra la vida de Trump por parte de Irán, dijeron funcionarios estadounidenses.

Trump inicialmente publicó: "¡ESTOY A SALVO Y BIEN!" y luego elogió al Servicio Secreto por protegerlo. Pero el expresidente giró el lunes hacia la política en torno al incidente, afirmando, sin pruebas, que los comentarios de Biden y Harris de que él es una amenaza para la democracia habían inspirado el último intento de asesinato.

"Su retórica está provocando que me disparen", dijo Trump a 'Fox News Digital'. En una publicación posterior en sus redes sociales el lunes, Trump escribió que la izquierda "ha llevado la política en nuestro país a un nivel completamente nuevo de odio, abuso y desconfianza". Biden dijo que "la situación solo empeorará", y luego pasó a hacer comentarios sobre la inmigración, a pesar de que no hay evidencia de que los inmigrantes estuvieran comiendo los perros y gatos de los vecinos de Springfield, Ohio.

El expresidente hizo esos comentarios a pesar de su propia larga historia de retórica de campaña incendiaria y defensa del encarcelamiento o procesamiento de sus enemigos políticos.

Harris condena el ataque contra Trump

Harris, la oponente demócrata de Trump en las elecciones presidenciales, publicó en X que estaba "contenta de que esté a salvo. La violencia no tiene lugar en Estados Unidos". Biden también evitó la política en su reacción. Dijo el lunes que el Servicio Secreto "necesita más ayuda" e instó al Congreso a proporcionar recursos adicionales para ayudar a la agencia.

"Estados Unidos ha sufrido demasiadas veces la tragedia de la bala de un asesino", dijo Biden al comienzo de un discurso en la Conferencia Nacional de la Semana HBCU en Filadelfia. "No resuelve nada. Simplemente destroza el país. Debemos hacer todo lo posible para prevenirlo y nunca darle oxígeno".

Trump no ha anunciado ningún cambio en su agenda y habló en vivo en X el lunes por la noche desde su resort de Mar-a-Lago. Harris se reunió con la Hermandad Internacional de Camioneros en la sede del grupo, que tiene 1,3 millones de miembros.

Aun así, una carrera presidencial ya sacudida por la renuncia de Biden a su candidatura a la reelección y el primer ataque a Trump ahora está siendo moldeado aún más por un segundo. Los líderes de un grupo de trabajo bipartidista del Congreso que investiga el tiroteo de Trump en Pensilvania dijeron que han solicitado una reunión informativa del Servicio Secreto.

"Estamos agradecidos de que el expresidente no haya resultado herido, pero seguimos profundamente preocupados por la violencia política y la condenamos en todas sus formas", dijeron los representantes Mike Kelly, republicano de Pensilvania, y Jason Crow, demócrata de Colorado, en un comunicado.