Coachella Shmoachella: no hace falta recorrer medio mundo para ver a los mejores artistas del momento. Estos son los festivales europeos que no querrá perderse este año.

Puede que todo el mundo esté entusiasmado con el recién anunciado cartel de Coachella 2024, pero tenemos noticias para ti: Europa lo hace mejor.

Es cierto que el programa de Coachella es atractivo, con Doja Cat, Lana Del Rey, Blur y el regreso de No Doubt para su primera actuación desde 2015, pero encontrarás muchos de esos nombres en los carteles de los próximos festivales de música europeos.

Vale, Gwen Stefani y los suyos aún no han sido anunciados, pero ¿podrán resistirse mucho tiempo a la llamada del Viejo Continente? Creemos que no.

Además, seamos realistas. Cualquiera que haya estado alguna vez en Coachella puede dar fe de que es impresionante; sin embargo, es estúpidamente caro y está lleno de multitudes apáticas que se dejan seducir más por la repercusión en las redes sociales de "estar en Coachella" que por estar presentes en el momento. El festival goza de un estatus icónico que, caritativamente hablando, está sobrevalorado en extremo, y se ha convertido más en un refugio para personas influyentes con dinero para gastar que en gente realmente entusiasmada por disfrutar de buena música en directo.

Con esto en mente, Euronews Culture ha elaborado la agenda musical europea ideal para 2024, para que no tengas que gastarte una fortuna en ir al desierto californiano de Colorado o en lidiar con insípidos obsesivos de Instagram.

Hemos seleccionado un festival que no te puedes perder por país, e incluso hemos procedido cronológicamente.

No digas que no te invitamos.

España - Primavera Sound Barcelona

(29 de mayo - 2 de junio de 2024)

Primavera Sound Barcelona 2024 line up Primavera Sound Barcelona

El Primavera Sound, uno de los festivales de música más importantes de Europa (y probablemente del mundo), lleva inaugurando el verano por todo lo alto desde 2001, y este año no será diferente.

Con un cartel previsiblemente estelar y su magnífico recinto al aire libre junto a la playa, merece la pena desplazarse hasta la soleada Barcelona.

El cartel está repleto: Lana Del Rey acaba de salir de su sexta gira como cabeza de cartel con "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", SZA está cosechando el éxito masivo de su segundo álbum, "SOS", y The National arranca su gira europea no con uno, sino con dos nuevos álbumes. El grupo británico de rock Pulp completa el cartel de cabezas de cartel.

Prepárate también para bailar con los éxitos de Charli XCX, Troye Sivan y Kim Petras, que interpretarán los temas de sus últimos álbumes. AU

Países Bajos - El secreto mejor guardado

(7-9 de junio de 2024)

El mejor secreto guardado. BSK - X

Escondido dentro del Safaripark Beekse Bergen, en el pueblo de Hilvarenbeek, al sur de los Países Bajos, el camping de Best Kept Secret se encuentra en medio de un bosque, lo que hace del evento de tres días una experiencia mucho más acogedora y cómoda en comparación con la locura de muchos festivales. No es que este ambiente tan protegido signifique que falten los grandes nombres, ya que ningún festival ha conseguido traer a sus escenarios a nombres de primera fila manteniendo su acogedora intimidad como el BKS. Ya sea con Pixies, Radiohead, Run The Jewels, Kraftwerk, Nick Cave and the Bad Seeds o Aphex Twin, Best Kept Secret ha ido viento en popa.

Este año, el festival cumple 10 años, después de que dos años de Covid desbarataran sus planes para 2020 y 2021. Aún no se ha dado a conocer el programa completo, pero los primeros nombres ya dan mucho que hablar y son más que suficientes para hacer una reserva.

El grupo francés de electro-dance Justice, el dúo británico de electro Disclosure y la inigualable PJ Harvey adornarán los escenarios, al igual que Fatoumata Diawara y su sensual pop malayo, los extraordinarios shoegazers Slowdive, los Dream Punkers Mannequin Pussy, los rockeros franceses La Femme y el glorioso grupo de 16 músicos Floating Points. Se rumorea que se añadirán Pulp, Mitski y Massive Attack.

Sean cuales sean las actuaciones adicionales, desde el magnífico escenario frente al mar hasta el variado cartel y lo baratas que son las entradas en comparación con sus competidores, Best Kept Secret no es un festival que quieras perderte.

Ah, y nos olvidamos de mencionar que, además de su magnífico entorno natural, el BKS también es un festival gastronómico con una selección francamente deliciosa de camiones de comida que sirven de todo, desde las mejores hamburguesas de cerdo desmenuzado de este continente, sidras locales para morirse e incluso deliciosas ostras, por si quieres darte un capricho... ¿Quién dijo que los festivales no pueden tener un toque gastronómico? DM

Reino Unido - Glastonbury

(26-30 de junio de 2024)

Glastonbury AP

El mayor festival de Europa volverá a Worthy Farm, al oeste de Inglaterra, el próximo mes de junio.

Para los que no lo sepan, Glastonbury es uno de los festivales de música más longevos desde su primera edición en 1973. Con un aforo de más de 200.000 personas, el festival es el séptimo más importante del sur de Inglaterra durante los cinco días que dura cada año. Enclavado entre las ondulantes y míticas colinas de Somerset, el espectáculo de música y arte combina actuaciones musicales con artistas de circo, cómicos, proyecciones de películas, charlas educativas, cuidados para el bienestar mental y físico y talleres para crear un ambiente como ningún otro festival.

Aún no se ha anunciado el cartel del festival de 2024, pero como siempre será estelar. Este año se rumorea con Madonna, Dua Lipa y Coldplay, y la organizadora, Emily Eavis, promete al menos dos cabezas de cartel femeninas , después de que el año pasado fueran Arctic Monkeys, Guns N' Roses y Elton John. Sean quienes sean los cabezas de cartel, lo realmente impresionante de Glastonbury serán los cientos de actuaciones repartidas por los innumerables escenarios.

Oficialmente, las entradas ya se han agotado. Para los que no tengan suerte, habrá una oportunidad de reventa el 23 de abril. JW

Irlanda - Longitude

(29-30 de junio de 2024)

Longitude Longitude Festival X

Técnicamente, deberíamos recomendar el festival más grande de la República de Irlanda, Electric Picnic. Celebrado todos los años a finales de agosto en Stradbally Hall, a hora y media de Dublín, Electric Picnic cuenta con un amplio abanico de actuaciones de gran calidad, incluidos los cabezas de cartel del año pasado, Billie Eilish, Fred Again... y The Killers.

Sin embargo, como las entradas para Electric Picnic ya están agotadas, te recomendamos otro festival que se celebra a las afueras de Dublín, en Marlay Park...

Longitude Festival lleva celebrándose desde 2013 y, con el paso de los años, ha pasado de un cartel más rockero a otro que celebra el hip-hop. El festival, de dos días de duración, se celebrará los días 29 y 30 de junio y aún no ha anunciado su cartel, pero entre los cabezas de cartel de ediciones anteriores se encuentran Calvin Harris; Travis Scott; Dave; Tyler, the Creator; y A$AP Rocky. JW

Bélgica - Rock Werchter

(4-7 de julio de 2024)

Rock Werchter Rock Werchter

Si hay un festival que no puede perderse en Bélgica este año, ése es el Rock Werchter.

Esta extravagancia musical anual, que se celebra en el acogedor pueblo de Werchter, cerca de Lovaina, desde 1976, destaca no sólo como uno de los mayores festivales de Bélgica, sino también como uno de los principales protagonistas del panorama europeo de festivales.

El cartel de este año, de cuatro días de duración, es espectacular, y hay para todos los gustos. El jueves y el viernes comienza la fiesta con cabezas de cartel como Lenny Kravitz, los ganadores de Eurovisión Måneskin, Snow Patrol y la enigmática PJ Harvey.

¿No es lo suyo? No tema. El sábado actuarán la mismísima princesa del pop discotequero, Dua Lipa, Khruangbin, el ganador del premio Mercury Arlo Parks y la siempre rockera Avril Lavigne.

Y si sus tímpanos pueden soportarlo, el gran final del domingo incluye a los legendarios Foo Fighters, Royal Blood, el conmovedor Michael Kiwanuka y Jungle.

¿Te parece bien? Nosotros creemos que sí. TF

Serbia - Festival EXIT

(10-14 de julio de 2024)

EXIT EXIT Festival

Si está pensando en asistir a un festival en Serbia este año, no busque más: EXIT es el paraíso balcánico del drum n' bass, el techno y el hip-hop.

Euronews Culture tuvo el privilegio de asistir a la edición 2023 del festival, una espectacular celebración de los 50 años del hip-hop. El plato fuerte del evento fue la electrizante actuación de los legendarios Wu Tang Clan, acompañada de las actuaciones estelares del fenómeno del dubstep Skrillex, el emblemático grupo electrónico The Prodigy y la hipnotizante banda punk sueca Viagra Boys. Y podemos confirmar que los serbios saben un par de cosas sobre fiestas.

Mientras crece la expectación por la próxima edición de 2024, EXIT ha desvelado un impresionante cartel con cabezas de cartel como los Black Eyed Peas, el virtuoso guitarrista de Rage Against the Machine Tom Morello, la leyenda del trap Gucci Mane, el eminente DJ inglés Carl Cox y el renombrado productor-DJ Bonobo.

Enclavado en los históricos confines de la impresionante fortaleza de Petrovaradin, con vistas a Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, el festival presume de una escala colosal. El festival aprovecha al máximo este espacio único, creando distintos efectos visuales y telones de fondo para cada uno de sus numerosos escenarios.

Apunte las fechas del 10 al 14 de julio en su calendario, porque es una experiencia que no querrá perderse. TF

Portugal - NOS Alive Lisboa

(11-13 de julio de 2024)

NOS NOS Alive Festival

Bajo el lema "playa de día, música de noche", el NOS Alive de Lisboa promete música a raudales que le hará bailar hasta altas horas de la madrugada.

Es difícil no bailar con la cabeza de cartel del festival de este año: la princesa del pop británico-albanés Dua Lipa, de quien se espera que presente su esperado tercer álbum de estudio en algún momento de este año.

¡Dua estará acompañada por otro icono del pop británico, Jessie Ware, cuyo último disco "That! Feels Good!" fue uno de nuestros álbumes favoritos de 2023.

Si el pop no es lo tuyo, no hay problema. Los rockeros clásicos estadounidenses Pearl Jam también son cabezas de cartel, junto con la banda canadiense de indie rock Arcade Fire. Las leyendas del alt-rock de Chicago The Smashing Pumpkins actuarán como parte de la etapa europea de su gira "The World Is A Vampire", y el cantautor británico Michael Kiwanuka agraciará tus oídos con sus dulces tonos. AU

Alemania - Parookaville

(19-21 de julio de 2024)

Parookaville Parookaville Festival

Aparte de Tomorrowland, Parookaville es el festival para los aficionados a la música electrónica de baile, que se celebra durante tres días en una ciudad falsa en el aeropuerto de Weeze.

Creado en 2015, Parookaville ya se ha hecho un nombre como uno de los mayores festivales de EDM de Alemania, con 225.000 asistentes en 2023 y más de 300 DJs actuando en los diez escenarios.

El cartel de este año incluye una gran cantidad de increíbles sesiones de DJ, como Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Andromedik, Neelix, W&W, Cristoph, Mariana BO, Coone, MARTEN HØRGER y muchos más.

El impresionante diseño envolvente, la gran energía y el amplio abanico de actuaciones -además de la buena comida- crean el ambiente perfecto en Parookaville, con la oportunidad de perder la cabeza al ritmo de los ritmos hasta las 4 de la madrugada en los escenarios principales o de disfrutar de actuaciones menos conocidas en escenarios más pequeños y mezclarse con otros fans de la EDM. Café recomendado. AB

Hungría - Festival Sziget

(7-12 de agosto de 2024)

Sziget Festival László Mudra http://www.mudralaszlo.hu - Rockstar Photographers/Photo: László Mudra http://www.mudralaszlo.hu - Rockstar Photographers

El Sziget, uno de los mayores festivales de Europa, volverá a transformar la isla de Óbuda, en el distrito 3 de Budapest, en una eufórica escapada durante seis días de fiesta en agosto.

En su 31ª edición, el festival comenzó como una pequeña reunión antes de convertirse en uno de los favoritos del continente; incluso fue elegido el mejor festival de Europa por los European Festival Awards en 2012 y 2015.

El cartel de 2024 incluye, por el momento, a Fred Again..., Sam Smith, Stormzy y Martin Garrix, además de otros artistas como Louis Tomlinson, Four Tet, AURORA, Fontaines D.C., Becky Hill, Big Thief y muchos más. Esté atento a los próximos anuncios.

La isla aislada en la que se celebra el Festival Sziget lo convierte en un acontecimiento único; es como desaparecer en otra dimensión, donde el ambiente se enloquece con enormes multitudes de gente feliz y euforia sonora.

El año pasado asistieron al evento unas 420.000 personas de todo el mundo, y este año será, sin duda, aún mayor y mejor. AB

Francia - Rock en Seine

(22-25 de agosto de 2024)

Rock en Seine Rock en Seine

Francia tiene mucho que ofrecer en lo que a festivales de música se refiere. Desde el Hellfest hasta el Vieilles Charrues, pasando por el Jazz a Vienne, el Beauregard o el Eurockéennes, hay para todos los gustos, y en unos escenarios realmente encantadores.

Aunque solemos decantarnos por Les Nuits de Fourvière, en Lyon, y su dramático telón de fondo, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es decir, el impresionante anfiteatro romano construido en la colina de Fourvière, aún no se ha desvelado el cartel... Así que tenemos que recomendarle un segundo favorito. Por poco, eso sí.

Rock en Seine es una de las grandes citas del verano musical francés y un festival europeo ineludible. El festival de música rock, de cuatro días de duración, se celebra en el Domaine National de Saint-Cloud, al oeste de París. Aunque no es tan grande como Glastonbury, parece su equivalente francés, sin la terrible comida a precios desorbitados y las multitudes que a menudo destruyen la cordura.

Aún no se han desvelado todos los nombres, pero teniendo en cuenta lo buena que fue la 20ª edición del año pasado (Tove Lo, boygenius, Yeah Yeah Yeahs, Wet Leg, The Strokes y The Chemical Brothers nos dejaron boquiabiertos), todo apunta a que la de 2024 no decepcionará. De momento, sabemos que los cinco escenarios de este año acogerán a LCD Soundsystem, Fred Again..., The Smile, Massive Attack, PJ Harvey, Róisín Murphy, The Hives, Olivia Dean y Lana Del Rey.

Y eso sin contar el cartel completo.

El Rock en Seine tiene además la particularidad de celebrarse a finales de agosto, cuando ya ha pasado la oleada principal de festivales. Así que, justo antes de que empiece la segunda mitad del año laboral, le recomendamos que se regale este festín. No se arrepentirá. DM