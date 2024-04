Esta es nuestra selección de los mejores lanzamientos del Record Store Day de 2024.

Este sábado es el Día de las Tiendas de Discos, la celebración anual de las tiendas de discos independientes que se unen para reunir lanzamientos exclusivos con los que agasajar a los aficionados a la música de todo el mundo.

Desde su primera edición en 2008, el Record Store Day (RSD) ha desempeñado un papel fundamental en la reactivación de las ventas de discos de vinilo, que a mediados de los años ochenta estaban en su punto más bajo. Desde entonces, las ventas han alcanzado su nivel más alto desde 1988.

Es un día esencial del año para los amantes de la música que buscan aumentar su colección de discos ideales, y la lista de lanzamientos de 2024 es tan amplia como siempre, con la reedición de clásicos, lanzamientos únicos de rarezas y actuaciones en directo exclusivas prensadas en vinilo por primera vez.

Desde David Bowie, Fleetwood Mac y The Beatles hasta Mavis Staples y Paramore, los fans tendrán que tomar decisiones difíciles, ya que algunas ediciones son más raras que otras y, por lo tanto, no son baratas.

¿A qué lanzamientos hay que prestar atención?

Aquí tienes nuestro resumen de los 17 mejores lanzamientos del Record Store Day de 2024 (sin ningún orden en particular) - 17 para 17 años de fuerza...

Nota:El RSD 2024 se celebra por segunda vez el 20/04, que muchos conocen como el 420, el día internacional del cannabis. Así que, sin condonar ni condenar, considere bien sus LPs, que podrían ser la banda sonora perfecta para una descarada sesión de cortar la hierba.

AIR - Kelly Watch The Stars

AIR RSD

El dúo francés AIR alcanzó la estratosfera en 1998 con su álbum de debut "Moon Safari", con éxitos como "Sexy Boy" y "Kelly Watch The Stars".

"Moon Safari" ya ha recibido una reedición de lujo este año, y la banda está de gira por Europa tocando el álbum en directo en su totalidad por primera vez.

Así que, ¿qué mejor momento para volver a la órbita con este picture disc de 12"? Además, tiene una pinta estupenda.

De La Soul - En directo en Tramps, NYC, 1996

De La Soul RSD

Grabado el 16 de mayo de 1996 en la famosa discoteca Tramps de Nueva York, este lanzamiento "RSD First" captura la magia de una actuación en directo de De La Soul.

La banda fue pionera del hip-hop y su álbum '3 Feet High And Rising' supuso el nacimiento del hip-hop alternativo.

Live at Tramps presenta al trío original De La Soul junto con apariciones de Yasiin Bey (Mos Def), Common y los Jungle Brothers.

No te lo pierdas.

The Beatles - Edición limitada RSD Giradiscos + 4 singles

The Beatles RSD

Puede que hayas oído hablar de ellos, pero malditos sean los afortunados que se hagan con esta joya.

Esta edición limitada del tocadiscos, que incluye una cubierta protectora con la marca de los Beatles y la carátula del tocadiscos, incluye discos de 3" de cuatro canciones que interpretaron hace 60 años en el Ed Sullivan Show: 'I Want To Hold Your Hand', 'Til There Was You', 'She Loves You' y 'I Saw Her Standing There'.

Hay 2.300, así que es factible, pero eso es en todo el mundo.

Gabriels - En directo desde Londres 2023

Gabriels RSD

El trío británico-estadounidense Gabriels se hizo con el primer puesto en la categoría de Mejor Álbum de 2023 el año pasado con su debut "Angels & Queens". Así que no es de extrañar que estén en nuestra lista de RSD.

Grabado en Sommerset House y Union Chapel, este EP de cinco canciones debería ser una prioridad.

Ya estamos deseando escuchar el aterciopelado falsete del cantante Jacob Lusk en "Amazing Grace", que cierra el EP...

¿Alguna posibilidad de girar pronto por Europa, chicos?

Blur - Parklife / Fleetwood Mac - Rumours

Blur RSD

No hay nada terriblemente nuevo en estos dos lanzamientos, ya que no incluyen ningún material extra.

Sin embargo, son piezas de coleccionista en forma de picture disc.

El álbum seminal de Blur de 1994 cumple 30 años este año, y RSD lo celebra con una edición especial limitada en picture disc zoótropo.

En cuanto a "Rumours" de 1977, uno de los mejores álbumes de la historia, el LP se publica por primera vez en picture disc.

No es imprescindible, pero los fans deben tomar nota.

David Bowie - Waiting In The Sky (Antes de que Starman viniera a la Tierra)

David Bowie RSD

Con motivo del 77 cumpleaños de David Bowie, este año se publica un nuevo LP de vinilo para el Día de las Tiendas de Discos. Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth) es una colección de las primeras grabaciones de los estudios Trident en 1971, creadas para la lista de canciones provisional de lo que sería el álbum The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Esencialmente, este es el álbum que el LP de 1972 podría haber sido: una visión única del proyecto de un clásico, con cuatro canciones que no llegaron al álbum final, incluidas las favoritas de los fans "Velvet Goldmine" y "Holy Holy".

Talking Heads - En directo en el WCOZ 77

Talking Heads RSD

Otra actuación icónica en vinilo por primera vez...

Grabada originalmente en 1977, partes de esta actuación se publicaron originalmente como parte de "The Name of This Band Is Talking Heads". Esta edición contiene su actuación completa para WCOZ en un doble LP. Con catorce temas (siete inéditos de las cintas originales de dos pistas), la grabación incluye "Psycho Killer", "Uh-Oh, Love Comes to Town" y tomas inéditas de canciones como "Thank You For Sending Me An Angel" y "The Good Thing".

Sí, por favor.

At The Drive-In - Dentro / Casino / Fuera

At The Drive In RSD

Este disco, descatalogado desde hace años, contiene temas como "Alpha Centauri", "Napoleon Solo" y "A Devil Among The Tailors", todos ellos favoritos de los fans de este grupo tejano de post-hardcore ya disuelto.

Puede que este segundo álbum, publicado en 1998, no haya disfrutado del mismo éxito comercial y de crítica que su obra magna "Relationship of Command" dos años después, pero es un enérgico viaje punk que golpeará tus tímpanos hasta la sumisión y te derretirá la cara.

Así que, un buen rato.

Cannonball Adderley - Burnin' In Bordeaux: Live in France 1969

Cannonball Adderley RSD

Este año se publica por primera vez oficialmente "Burnin' In Bordeaux: Live In France 1969', que recoge al legendario saxofonista Cannonball Adderley en su mejor momento.

Y eso es mucho decir.

Transferido de las cintas originales grabadas por la ORTF y conservadas en los archivos del INA (Institut national de l'audiovisuel), este conjunto de 2 LP de edición limitada es una compra obligada.

Nos morimos de ganas.

Fools Garden - Lemon Tree

Fools Garden RSD

El mayor éxito de la banda alemana sale a la venta con este lanzamiento RSD de edición limitada, que coincide con el 33 aniversario de Fools Garden en 2024.

Lo mejor de todo es que el vinilo tiene forma de limón e incluye cuatro pistas de audio: 'Lemon Tree' (naturalmente), 'Probably', 'Suzy' y 'Outta Love'.

Buena suerte para conseguirlo: sólo hay 900 copias.

Cuando la vida no te da vinilos con forma de limón... 420 it is.

Jessie Ware - Tough Love (reedición 10º aniversario)

Hace dos años, con motivo del RSD, recibimos la versión de lujo del 10º aniversario del álbum debut de Jessie Ware, "Devotion". Este año, tenemos el mismo tratamiento para su segundo álbum, el fantástico "Tough Love" - que cumple 10 años en 2024.

Prensado en sólido vinilo blanco de 140 gramos, incluirá el álbum original (con los singles "Tough Love", "Say You Love Me", "You & I (Forever)" y "Champagne Kisses") más algunas canciones extra -incluidas mezclas de Cyril Hahn, Shift K3Y, Alex Adair y TCTS-, así como la canción "Meet Me In The Middle", de la banda sonora de 50 sombras de Grey. Es lo mejor de la película, así que no lo dudes.

Jeff Buckley & Gary Lucas - Songs To No One 1991-1992

Esta es la primera vez que el álbum está disponible en vinilo en más de veinte años, y la primera vez que estará disponible en vinilo de color.

Songs To No One" recoge a Jeff Buckley en los inicios de su corta carrera, acompañado por su compositor original Gary Lucas. Las canciones proceden de sesiones de estudio, cintas caseras y actuaciones íntimas, y forman un archivo indispensable que traza la progresión de Buckley hacia su álbum de estudio debut (y último), "Grace", de 1994, que cumplirá 30 años en agosto de 2024.

Esperamos que aparezca en nuestra serie de aniversarios de álbumes...

Pharoah Sanders - Harvest Time / Love Will Find A Way

Luaka Bop comparte ediciones limitadas de radio japonesa de 'Harvest Time' y 'Love Will Find A Way' en esta edición limitada de 7″, lanzada como acompañamiento de la reciente reedición del sello del álbum de 1977 de Sanders 'Pharoah'.

Sólo por la llamativa ilustración japonesa y la imagen de Sanders ligeramente paranoico, este disco será imprescindible para los completistas de Sanders.

Y en Euronews Culture somos completistas de Sanders.

Mavis Staples - Have A Little Faith (Ten un poco de fe)

Puede que este icono del soul y los derechos civiles de 84 años haya rejuvenecido su carrera a los ojos de toda una nueva generación de fans gracias a sus colaboraciones con Run The Jewels y Justin Vernon, pero todo empezó con "Have A Little Faith", el verdadero relanzamiento de su carrera en 2004.

El álbum se publicó tras un paréntesis de unos ocho años. Lo financió con sus ahorros, ya que fue rechazada por una docena de discográficas antes de que Alligator mostrara interés. Al cumplir 20 años este año, es un álbum que querrás volver a escuchar una y otra vez, y un RSD'24 esencial.

Lost In Translation - Edición Deluxe

Lo más probable es que ya poseas una copia de esta banda sonora estelar, que ya salió a la venta durante el RSD. Sin embargo, la banda sonora de la película de Sofia Coppola recibe una edición de lujo este año, que incluye un LP extra comisariado por el supervisor original Brian Reitzell, con temas adicionales incluidos en la película (pero no en la banda sonora original) de Peaches, The Chemical Brothers, así como los temas de karaoke de la película, incluyendo "God Save The Queen", "Brass In Pocket" y "Nobody Does It Better".

Quizá no sea una buena compra si ya tienes el LP original, pero si no lo tienes, echa mano de la cartera.

Freddie Gibbs & Madlib - Piñata (reedición 10º aniversario)

Un clásico del hip-hop moderno celebra una década...

Piñata' es el primer álbum de estudio en colaboración del rapero estadounidense Freddie Gibbs y el productor Madlib, y es... bueno, es genial.

Además, el artista Jeff Jank vuelve a su icónica portada con piel de cebra de imitación.

Y no sabemos tú, pero cualquier vinilo mejora instantáneamente con una funda peluda.

(The Furry Sleeves - gran nombre de banda punk, ¿no crees?)

Paramore - Re: This Is Why

Tras el éxito de 'This Is Why' (uno de nuestros álbumes favoritos de 2023), Paramore lanzó un álbum de remezclas titulado 'Re: This Is Why'.

Nunca antes publicado en formato físico, el álbum cuenta con la participación de Bartees Strange, Wet Leg, Foals, Romy, The Linda Lindas y DOMi & JD Beck.

Puede que ya tengas el álbum, pero ¿quién no quiere escuchar "The News" retocada por The Linda Lindas, "C'est Comme Ca" cortesía de Wet Leg y la versión de Julien Baker de "Thick Skull"? Nosotros sí.

Ahí lo tienen. Disfruta de tu RSD & 420 - y tómatelo con calma con el repollo del diablo.