Marie-Agnes Strack-Zimmermann, candidata principal del partido Renovar Europa, cree que la Unión Europea debería desempeñar un papel más activo en los conflictos mundiales y simplificar su burocracia para estimular el desarrollo económico del continente.

Mientras Europa se prepara para las elecciones al Parlamento Europeo del 7 al 9 de junio, hablamos en The Global Conversation con Marie Agnes Strack-Zimmermann, la aspirante alemana y principal candidata del grupo Renovar.

Hablamos de Ucrania, del auge de la extrema derecha y de por qué, según ella, hay que sustituir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

PREGUNTA: Usted es una política alemana, busca llegar a un alto cargo dentro de la Unión Europea, y es la principal candidata de Renovar (Renew). Háblenos un poco de sus ambiciones.

RESPUESTA: En primer lugar, quiero decir que fue una gran sorpresa en mi vida que, hace siete años, me convertí en un miembro del parlamento alemán, y siempre he sido una verdadera fanática europea de Europa.

Y tal vez sea algo de mi generación. Tengo 66 años y vengo de Düsseldorf, que está muy cerca de la frontera neerlandesa. Y cuando estudiaba en Múnich y mis padres vivían en Düsseldorf viajaba mucho a los Países Bajos y en ese entonces había fronteras y fronteras y tenías que enseñar el pasaporte. Y ahora tengo tres hijos, y dos de ellos estudiaron en los Países Bajos. Y me di cuenta de lo maravillosa que es esta Europa.

La única manera de resolver todos los problemas correctamente es con nuestros socios europeos.

Como jefa de la Comisión de Defensa del Bundestag alemán, me doy cuenta, y no sólo por estos dos últimos años, con el ataque de Rusia a Ucrania, sino que desde antes me di cuenta, de que en el tema de la seguridad, la única manera de resolver todos los problemas correctamente es con nuestros socios europeos.

Así que, para abreviar: Estoy ansiosa por formar parte del Parlamento Europeo y, sí, es un momento nuevo en mi vida. Tengo mucho que aprender, soy consciente de ello, pero seguiré adelante.

P: Los liberales, sin embargo, van por detrás en las encuestas en este momento. En un mal día, podrían llegar a ser quintos. Están terceros en este momento, podrían estar detrás del ECR, que es el grupo de derecha a extrema derecha. ¿Por qué cree que el mensaje no llega a la gente para que vote a los liberales?

R: Sabes, en estos tiempos tan duros, no es fácil para la gente buscar un partido que les dé la oportunidad de decidir por sí mismos. Y hay mucha gente, en Alemania, que se da cuenta de que son tiempos difíciles y están buscando un líder muy fuerte. Y tal vez para la ideología liberal, incluso en tiempos difíciles, tienes que ser libre y responsable de tu vida.

ARCHIVO - Un hombre deposita su voto para las elecciones alemanas en un colegio electoral de Berlín, Alemania, el domingo 26 de septiembre de 2021. Michael Probst/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

P: Y cuando vemos en Alemania, el auge de grupos como la AfD, por ejemplo, y luego en toda Europa, el auge de la extrema derecha, ¿Le preocupan sus implicaciones para Europa, para los valores europeos y la política europea?

R: Sí, absolutamente. Tienes que explicar a la gente que votar por AfD no se hace por diversión. Es realmente un momento terrible porque sabemos que la AfD vendrá y formará parte del Parlamento Europeo para recortarlo todo.

Y la jefa de la AfD, en una entrevista con el 'Financial Times', dijo que si ella fuera parte del Parlamento Europeo, apoyaría que Alemania salga de la Unión Europea. Lo dijo, y creo que es muy importante que lo hiciera para que todo el mundo se diera cuenta de que AfD es un partido nacional, no un partido europeo. Y hace dos semanas, tuvimos una discusión en Alemania sobre el D-mark (marco alemán) porque lo están buscando de nuevo. ¿Puedes creerlo?

P: En el manifiesto de Renew se habla de eliminar las cargas burocráticas para los agricultores, pero también de apoyar la producción sostenible de alimentos. ¿Cómo propone hacerlo?

R: No soy especialista en cuestiones de agricultura. Pero creo que tenemos que hacerlo juntos. Creo que un gran problema es que los agricultores que viven en distintos países tienen normas diferentes. Y creo que es muy importante para todos los agricultores en Europa que las normas sean en todos los países, una misma regla.

He hablado con los agricultores, tuvimos grandes discusiones a principios de año. Creo que la solución no es ir contra ellos. Tenemos que encontrar un camino juntos. Pero, tengo que decir que tengo colegas que están mejor calificados para hablar sobre cuestiones de agricultura. Yo soy una política de cuestiones de defensa, y les dije que sé más sobre tanques que sobre tractores.

P: Ambos son maquinaria pesada.

R: Ambas son máquinas pesadas, sin duda.

P: El medio ambiente va a ser uno de los puntos centrales del nuevo mandato. ¿Cuál es su posición sobre la importancia de respetar el Pacto Verde, tal y como se acordó inicialmente? Porque vemos que en algunas áreas hay un intento de reducir partes del mismo. Y de hecho, incluso su propio partido votó en contra de la eliminación progresiva de los motores de combustible, algo que en realidad fue aclamado como un éxito realmente bueno. Entonces, ¿cuál es su posición sobre asegurar que el Pacto Verde siga ahí, intacto?

R: Sí, creo que el Pacto Verde, en primer lugar, suena muy bien: "Pacto Verde". Y si hablas con las empresas en Alemania, están definitivamente buscando un futuro verde. Pero de nuevo, ahí está la burocracia. Con miles de reglas. No una regla única. Hay una segunda, una tercera, una cuarta... Y para la economía eso es un verdadero problema.

Si quieres un Pacto Verde exitoso, necesitas que las empresas tengan las posibilidades de trabajar con esto. Y hay tantas normas y tantas reglas y detalles. Eso es realmente un problema. Y la cosa es que cuando estás hablando del Pacto Verde, suena muy bien. Todo el mundo dice "vamos con el Pacto Verde porque afecta a todo" y chocan con reglas, reglas, reglas. Creo que ese es un problema.

P: Pasemos a la maquinaria pesada de la que hablábamos antes. Los tanques. Ucrania podría volver donde estaba hace seis meses debido a la falta de municiones, de tanques y de sistemas de defensa. ¿Cómo valora la gestión europea de esta situación?

R: Hace dos años, yo estaba muy feliz porque, si se compara con el primer ataque de Rusia contra Ucrania hace diez años, en 2014, lo primero que pensé durante los primeros meses fue "de acuerdo, Europa está realmente cerca y puede ayudar a Ucrania".

Pero después de dos años, ya no estoy segura de su éxito. Por ejemplo, la Sra. von der Leyen dijo hace meses "1 millón de municiones". Y en teoría suena muy bien, pero nunca llegaron a Ucrania. Y es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de si dices que lo entregaremos, tenemos que hacerlo. Y ahora nos damos cuenta, que 400.000, 300.000 están lejos de ese millón.

Y por eso digo que toda Europa, toda la Unión Europea tenía que estar al lado de Ucrania, no sólo unos pocos países. Y puedes ver que los países que están cerca de la frontera rusa, los países bálticos, los estados del norte, están haciendo mucho. Alemania también, claro, pero tu sabes lo lejos que está físicamente.

Y es eso, a algunos países les parece que esta situación está lejos, pero en realidad es un gran problema para toda Europa. Y tenemos que hacer más. De verdad, tenemos que hacer más. Si Ucrania pierde esta guerra, tendremos un gran problema no sólo en la Unión Europea, sino en todo el mundo. Y todavía tenemos que ver qué pasa en Estados Unidos en noviembre.

P: ¿Tiene razón el canciller Scholz al seguir diciendo no a los misiles de largo alcance Taurus?

R: No, no tiene razón. Pero esta discusión, es una discusión muy caliente en Alemania. Porque tenemos estos misiles Taurus, y podríamos entregarlos a Ucrania. Y, el problema es que hemos tenido esta discusión durante casi un año. Y es increíble porque Rusia podía ver lo que sucedía. Y se daba cuenta de lo que estábamos hablando. Así que el problema es que después de un tiempo se dieron cuenta de que Alemania no lo haría. “Lo harán, no lo harán”. Y esto es insufrible. No tenemos tiempo para discutir. Tenemos que cumplir. Así que no, el canciller no tiene razón.

En un año tenemos las elecciones nacionales en Alemania, y su objetivo es ser el ‘Canciller de la Paz’. Pero todo el mundo es un político de la paz. Todo el mundo quiere parar esta guerra. Pero en el buen sentido. No con Rusia atacando a toda Ucrania. Y se puede ver que los cohetes no caen sólo en el este de Ucrania. Están por todas partes. Así que creo que no hay duda de ello, tenemos que entregarlo, y tenemos que hacer lo que sea, todo lo que podamos. Todos los países, no sólo Alemania. No es sólo una cuestión de ayuda bilateral, es realmente, una ayuda de parte de los 27 países de Europa. Y podríamos hacerlo. Si realmente queremos ayudar a Ucrania, podríamos hacerlo. Pero tenemos que hacerlo, y no tenemos tiempo.

P: ¿Cómo valora el papel de Ursula von der Leyen en esto? Porque usted ha mencionado que prometió un millón de balas, esencialmente, y que no se han entregado. ¿Qué diría de su presidencia de la Comisión Europea en general?

R: Estoy absolutamente decepcionada porque ella fue durante seis años, realmente mucho tiempo, ministra de Defensa de Alemania. Y ella sabe lo que pasa si pierdes tiempo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una rueda de prensa en una cumbre de la UE en Bruselas, el jueves 18 de abril de 2024. Harry Nakos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Y, por lo tanto, no tengo ni idea de por qué hace cinco años, antes de este segundo ataque, porque siempre tenemos que recordar el primer ataque de 2014, la inacción en Crimea. Fue hace diez años. Y no tengo ni idea de por qué no habló de seguridad militar desde que empezó a ser presidenta de la comisión. Porque ella conoce este tema. Ella sabe lo que pasó.

P: Los 27 estados miembros con, muy a menudo, prioridades contrapuestas, una pandemia, el Pacto Verde... ¿Entiende por qué esto no era lo primero de su lista, viendo que no había, en ese momento, una guerra en el continente, per se.

R: Sé que la situación de la pandemia fue terrible para todo el mundo. Pero incluso entonces se podía ver lo que sucedía en Rusia. Y no era una cosa o la otra, eran ambas. Y creo que si estás al frente de una comisión, no hay sólo un tema. Tienes que ver qué pasa en todas partes.

Y yo no entiendo. Yo conozco muy bien a Ursula von der Leyen porque estuve en el Comité de Defensa cuando era ministra, así que yo sé que no es un tema muy, cómo decirlo, "muy sexy", hablar de armas, hablar de guerra, ¿sabes a qué me refiero? Entonces obviamente es mucho más agradable hablar de temas como el Pacto Verde, que es un tema más suave.

P: Usted piensa que ella tomó el camino fácil… ¿A eso se refiere? Porque ella tuvo muchas confrontaciones cuando se trataba del Pacto Verde también.

R: Sí. De acuerdo. Pero es la primera mujer encabezando Europa, así que todos los días se enfrenta a algo.

P: En el caso de Alemania, supongo que había mucha preocupación en ese momento de que Alemania tenía tanta interacción con Rusia. El gas ruso y el petróleo ruso estaban alimentando la economía alemana. Así que estaban esas responsabilidades allí también. De sus propios compañeros políticos.

R: Sí, lo fue, por supuesto. Para Alemania fue un shock el tema de la dependencia. Pero, está bien, porque hace dos años hicimos nuestro trabajo, y ahora tenemos alternativas al gas y al petróleo de Rusia.

Así que todo el mundo se sorprende de que hayamos sido tan rápidos a la hora de buscar diferentes posibilidades para comprar energía. Pero si hay suficiente presión la gente se moverá. Eso lo sabemos. Pero de todos modos, creo que para la Sra. von der Leyen, hablar de armas hace dos años y medio, era inimaginable. Y ahora tenemos una gran discusión al respecto. Y me sorprendió que ella no dijera "vamos, tenemos que hacer más en Europa", porque ella tiene la experiencia. Incluso si tenía problemas con el Pacto Verde. No entiendo por qué no lo hizo.

P: ¿Cree que fue la primera mujer presidenta de la Comisión Europea con éxito? ¿O sólo una presidenta con éxito en la Comisión Europea?

R: ¿Con éxito? Creo que es un trabajo duro, por supuesto. Pero si me lo preguntas, hay tres cosas importantes: La seguridad de Europa, la situación económica en Europa y la cuestión de los derechos humanos. Y como ya dije, la cuestión de la seguridad no es realmente exitosa.

Todo el mundo en Alemania pensaba que Ursula von der Leyen tendría mucho más éxito del que ha tenido.

El tema de los derechos humanos es una cuestión que tenía a todo el mundo muy irritado. Que ella haya pagado 10 mil millones de euros para el Sr. Orbán para cuestiones en Ucrania. Todo el mundo estaba realmente sorprendido por ello. Detienes 50 mil millones y luego pagas 10 mil millones y luego él sale de la habitación. Es realmente increíble.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, el miércoles 17 de abril de 2024. Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

P: ¿Está diciendo que ella pagó a Orbán esos 10.000 millones? Que ella es responsable, que cedió a su chantaje. ¿Es eso lo que está diciendo?

R: Sí, ella es responsable de eso. Y se podía ver que al Parlamento no le hacía gracia esa situación. Y ahora va a tener la discusión legalmente. Y luego está la economía. Y vemos una y otra vez, que la economía no es tan exitosa como podría serlo. Y vemos que, los jóvenes líderes, que los empresarios, las start-ups… abandonan Europa.

Eso es absolutamente terrible. Así que esta cuestión de la burocracia, mata cada oportunidad de tener nuevas ideas, de permanecer en Europa como una empresa. Y la gente, los jóvenes, quieren quedarse aquí, quieren vivir aquí. Quieren tener éxito aquí.

Entonces, ¿debería haber una Ley Europea de Reducción de la Inflación o algo así?

Sí. Yo creo que, volviendo a la pregunta de si la Sra. von der Leyen ha tenido éxito, me gustaría decir algo muy importante: que todo el mundo en Alemania pensaba que tendría mucho más éxito del que ha tenido. Y creo que mucha gente en Alemania se sintió decepcionada por ella. Por su desempeño.

P: Hablemos sobre Oriente Medio, porque usted fue muy crítica con Josep Borrell cuando criticó los ataques de los colonos en Cisjordania. Fue al mismo tiempo que Irán atacaba a Israel. Después lo condenó. Pero usted estaba diciendo que él está fuera de su terreno, esencialmente. ¿Qué quería decir exactamente con eso?

R: En primer lugar, el 7 de octubre del año pasado, fue absolutamente terrible, inaceptable. El ataque de Hamás a Israel. E Israel tenía derecho a defender el país. Esto es una cosa.

La otra cosa es que, tenemos que mirar hacia adelante a lo que podría suceder en Oriente Medio. Y ahora vemos que Irán atacó por primera vez Israel directamente. No Hamás, no Hezbolá. Y, creo que en primer lugar, tenemos que encontrar una manera de alcanzar la paz en el futuro. Pero tenemos que recordar que todavía hay 100 rehenes en Gaza. 100. Y conocí a muchos, muchos, muchos, familiares, hermanos, madres de estos rehenes. Es realmente, una situación terrible. Y creo que tendremos que buscar la Paz para que el pueblo Palestino obtenga su propio estado. Y, creo que, el trabajo de Borrell es ver todos los lados. Y desde el principio, creo que sólo vio un lado.

P: ¿Y tiene alguna crítica sobre la posición israelí en Gaza? Vemos hambre, hambruna, un número excesivo de muertes, etc.

R: Bueno, primero que nada, Israel tiene derecho a defenderse. Y, por supuesto, ahora estamos en el camino diplomático, en el que los alemanes y otros hablan con el Sr. Netanyahu para detener esta guerra. Pero no olvidemos lo que hizo Hamás. Y creo que en el futuro del Oriente Medio, es muy importante, de nuevo, que encontremos la paz.

Y creo que no tiene tan mala pinta porque se puede ver que no es sólo la parte occidental. No sólo Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido están mirando hacia delante, sino que incluso estados como Jordania, como el mundo árabe, todo el mundo en Oriente Medio busca la paz. Y creo que es realmente una buena oportunidad de encontrar un camino, de encontrar una base para un Estado propio para el pueblo palestino.