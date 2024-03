Olaf Scholz reafirma su oposición al envío de misiles Taurus a Ucrania

Por Euronews

Para el próximo viernes, Olaf Scholz ha convocado una cumbre tripartita en Berlín con Emanuel Macron y Donald Tusk, que se celebrará en un momento de tensa relación franco-alemana tras las diferencias sobre Ucrania.

El canciller alemán Olaf Scholz reafirma su oposición al envío de misiles Taurus de largo alcance a Ucrania. Scholz está siendo presionado en su propio país, pero también por otros líderes en Europa para que cambie su postura. El canciller llamó a la prudencia al considerar que el despliegue de los misiles Taurus arrastraría a Alemania a la guerra.

"Desde mi punto de vista, se trata de un arma de muy largo alcance. Dada la importancia de no perder el control sobre los objetivos, esta arma no podría utilizarse sin el despliegue de soldados alemanes. Esto es algo que rechazo. La prudencia no es algo que se pueda calificar como una debilidad, como lo hacen algunos. La prudencia es algo a lo que los ciudadanos de nuestro país tienen derecho", declaró Schloz en el Bundestag.

Finlandia pide que se adopte una postura firme contra Rusia

Mientras, en el Parlamento Europeo, el primer ministro finlandés, sostuvo que en Europa debe adoptarse una postura firme contra Rusia, para evitar cualquier agresión contra los Estados miembros.

"Evidentemente, Rusia se está preparando para un largo conflicto con Occidente y representa una amenaza militar permanente y crítica para Europa. Si nosotros, como Europa unida, no respondemos lo suficiente a este desafío, los próximos años estarán llenos de peligros y la inminente amenaza de un ataque", declaró por su lado Petteri Orpo, el primer ministro finlandés.

Scholz convoca una cumbre tripartita urgente en Berlín

