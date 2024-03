Por Euronews con AP

Alemania sigue bajo presión por la filtración de una conversación de mandos militares. Reino Unido instó a Alemania a suministrar misiles Taurus a Ucrania. Berlín no está dispuesto a hacerlo, a pesar de que voces internas como la de la ministra de Exteriores alemana piden considerar el envío.

La ministra de Exteriores de Alemania pidió el lunes a su propio Gobierno que considere la posibilidad de entregar misiles Taurus de largo alcance a Ucrania, aunque el canciller alemán, Olaf Scholz, se apresuró a desautorizarla y reiteró su oposición al envío de estos misiles.

El Gobierno de Alemania rechazó categóricamente el lunes las acusaciones de que la filtración por parte de Rusia de una conversación de mandos militares alemanes suponía una indicación de que Berlín se estaba preparando para una guerra contra Rusia, al tiempo que prometió una rápida investigación sobre cómo pudo interceptarse y publicarse una conversación de altos cargos del Ejército.

"Está absolutamente claro que las afirmaciones de que esta conversación demostraría que Alemania está preparando una guerra contra Rusia son propaganda rusa absurdamente infame", dijo a los periodistas en Berlín un portavoz del canciller alemán, Olaf Scholz.

El portavoz del Gobierno, Wolfgang Buechner, indicó que la filtración era parte de la “guerra de información” de Rusia contra Occidente y que el objetivo era crear discordia dentro de Alemania.

La grabación de 38 minutos muestra a oficiales militares discutiendo en alemán cómo Kiev podría utilizar los misiles de crucero de largo alcance Taurus contra las fuerzas invasoras rusas.

Si bien las autoridades alemanas no han cuestionado la autenticidad de la grabación, Scholz dijo hace una semana que entregar estas armas a Ucrania no es una opción, y que no quiere que Alemania se vea arrastrada directamente a la guerra.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia amenazó el lunes a Alemania con "consecuencias nefastas" en relación con la filtración, sin dar más detalles. "Si no se hace nada y el pueblo alemán no pone freno a esto, habrá consecuencias nefastas, sobre todo para la propia Alemania", afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova.

Estados Unidos y Reino Unido dicen que el Kremlin trata de sembrar "discordia" y "desunión" entre los aliados occidentales

Desde Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, se negó a abordar detalles específicos del audio filtrado, pero calificó la publicación como “un intento transparente de los rusos de sembrar discordia”.

El Kremlin dijo el lunes que esperaba con interés los resultados de la investigación del gobierno alemán. "El señor Scholz afirmó que se llevará a cabo una investigación rápida, completa y eficaz. Esperamos poder conocer el resultado de esa investigación”, dijo el portavoz Dmitry Peskov.

En Londres, un portavoz del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, advirtió que el Gobierno debe “tratar con cautela todo lo que salga del Kremlin”, señalando el historial de Moscú en la difusión de desinformación. "A ellos les conviene sembrar desunión entre los aliados que buscan apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania", dijo el portavoz Dave Pares. "No deberíamos caer en esa trampa", añadió.