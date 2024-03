Por Euronews

Según el embajador alemán, en la reunión hablaron de "varias cuestiones bilaterales", pero negó que había sido citado por el Kremlin y dijo que no tuvo que ver con la grabación.

El embajador de Alemania en Moscú, Alexander Graf Lambsdorff, fue citado el lunes a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia pocos días después de que un medio estatal ruso transmitiera una grabación de audio en la que funcionarios alemanes supuestamente discuten el apoyo a Ucrania, incluido el posible uso de misiles 'Taurus'. Para Rusia no hay lugar a interpretaciones.

"La propia grabación sugiere que los planes para lanzar ataques en el territorio de la Federación Rusa se están discutiendo de manera sustantiva y específica dentro de la 'Bundeswehr' (fuerzas armadas de Alemania). Esto no requiere ninguna interpretación jurídica, todo es más que obvio", apuntó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La grabación se publicó el mismo día que tuvo lugar el funeral del líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, en Moscú. Sin embargo, el embajador alemán aseguró a medios alemanes este lunes que no fue "citado" por Moscú y dijo que la reunión no tuvo que ver con la grabación filtrada, sino con "otros asuntos bilaterales".

Alemania no cuestiona la autenticidad del audio

Las autoridades alemanas no cuestionan la autenticidad de la grabación de 38 minutos, en la que analizan cómo Kiev podría utilizar los misiles crucero de largo alcance, o misiles 'Taurus', contra las fuerzas rusas.

No obstante, la semana pasada, el canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró que ningún soldado de la OTAN sería desplegado en Ucrania. Las declaraciones llegaron después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartara el envío de tropas a Ucrania.

La publicación del audio ha provocado indignación entre los políticos alemanes: no solo porque la inteligencia rusa pudo interceptar conversaciones de tan alto nivel, sino también porque descubrió, si eran genuinas, que Olaf Scholz no fue del todo sincero cuando defendió su decisión de no enviar misiles a Kiev.